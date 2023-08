Gamescom City Festival 2023: 2Raumwohnung und Fritz Kalkbrenner beim Kölner Straßenfest

Vom 23. bis zum 27. August findet in Köln-Deutz wieder die Gamescom – die größte Messe für Videospiele weltweit – statt. Traditionell endet die Gamescom-Woche mit einem City-Festival in der Kölner Innenstadt – so auch 2023. Welche Bands dort auftreten und was euch beim Gamescom City Festival sonst noch erwartet, erfahrt ihr hier.

Eine schlechte Nachricht gleich zu Beginn: Im Gegensatz zu den drei Festivaltagen im Vorjahr, wird das Gamescom City Festival 2023 auf zwei Tage herabgekürzt. Weiterhin bespielt werden die Bühnen am Hohenzollernring und am Rudolfplatz – letztere ist vor allem für Nachwuchsbands- und Künstler aus NRW reserviert. Neu dabei ist eine Location am Picassoplatz, in der Nähe vom RTL-Sendezentrum – sie löst den einstigen Platz am Neumarkt ab.

Wann und wo findet das Gamescom City Festival 2023 statt?

Das Gamescom City Festival findet am 26. und 27. August 2023 in der Kölner Innenstadt statt. Veranstaltungsorte sind der Rudolfplatz und der Hohenzollernring (bis Höhe Friesenplatz), sowie der Picassoplatz.

Gamescom 2023: Kostet das City Festival Eintritt?

Das Gamescom City Festival kostet keinen Eintritt. Ihr benötigt keine Tickets, um euch das Programm anzuschauen. Die Bereiche sind für jeden frei zugänglich.

Gamescom City Festival 2023: Wie sieht das Programm aus?

An den Veranstaltungsorten sind jeweils Bühnen aufgebaut, die mit einem popkulturellem Musikangebot nationaler sowie internationaler Künstler aufs Festival locken. Neben dem musikalischen Angebot warten zahlreiche Streetfood-Trucks und Getränkestände auf euch.

Samstag, 26. August 2023: Bühne am Hohenzollernring

17.15 bis 18 Uhr: Essener Studentenorchester (Genshin Impact Soundtrack)

18.30 bis 19.15 Uhr: Arte Mitsing-Karaoke

19.55 bis 20.40 Uhr: 2Raumwohnung

22.25 bis 22.40 Uhr: ZZZ Music-Lightshow „Hollow“

Samstag, 26. August 2023: Bühne am Rudolfplatz

17.30 Uhr: Romixed DJ Set

18.30 Uhr: FLORE

20 Uhr: Liser

21.30 Uhr: Moglii

Sonntag, 27. August 2023: Bühne am Hohenzollernring

Der Sonntag gehört „Arsch huh fürs Klima“ – von 15.30 bis 21.30 Uhr erwarten euch zahlreiche kölsche Kult-Bands wie Cat Ballou und Kasalla. Weitere Infos findet ihr weiter unten.

Sonntag, 27. August 2023: Bühne am Rudolfplatz

15.30 Uhr: Careless DJ Set

16.30 Uhr: Finn & Jonas

18 Uhr: Otter & Hengst

19.30 Uhr: Kochkraft durch KMA

Gamescom City Festival meets „Arsch huh fürs Klima“: Diese Bands treten auf

Seit über 30 Jahren setzt sich der Verein „Arsch huh“ gegen Rassismus ein. Jetzt kooperiert „Arsch huh“ auch mit der Klima-Bewegung „Fridays For Future“ und veranstaltet im Rahmen des Gamescom City Festivals ein kölsches Open-Air fürs Klima am Sonntag, 27. August 2023 auf der Bühne am Hohenzollernring.

Zwischen 15.30 und 21.30 Uhr treten folgende kölsche Bands und Redner auf:

Cat Ballou

Miljö

Charly Klauser

Fatih Cevikkollu

Frank Schätzing

Georg Restle

Haller

Höhner

Jürgen Becker

Kasalla

Lina Bó

Liser

Muito Kaballa

OK KID

Veedelperlen

Gamescom City Festival 2023 mit neuer Bühne am Picassoplatz

Nach vielen Jahren auf dem Neumarkt, findet die TOGGO Tour in diesem Jahr erstmals vor dem RTL-Sendezentrum auf dem Picassoplatz statt. Am Samstag und Sonntag gibt es viele spannende Aktionen, bei denen die Kids im Mittelpunkt stehen. Auf der großen Bühne führen die Moderatoren durch das bunte Programm und TikToker Jannik Freesytle zeigt spektakuläre Fußballtricks. Für Live Musik sorgen an beiden Tagen DSDS-Halbfinalist Daniele Puccia sowie Iggi Kelly und ESKE.