Bombe in Köln: Evakuierung beginnt, diese Straßen sind gesperrt

Bei Bauarbeiten wurde am Montagvormittag, 18. Juli 2022, im Bereich Bonner Straße in Höhe der Hausnummer 335 in Köln-Bayenthal ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder.

Die Fliegerbombe muss noch am Montag entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Das Ordnungsamt entscheidet über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung. Der endgültige Gefahrenbereich wurde vom KBD mit einem Radius zwischen 400 und 500 Metern festgelegt. Rund 5.200 Personen werden von Evakuierungen betroffen sein.

Das Ordnungsamt hat mit dem ersten Klingeldurchgang begonnen. Alle Personen werden aufgefordert, den Evakuierungsbereich zu verlassen. Im anschließenden zweiten Klingeldurchgang stellt das Ordnungsamt sicher, dass alle Personen den Evakuierungsbereich verlassen haben. Sobald dies geschehen ist und die Krankentransporte abgeschlossen sind, wird das Ordnungsamt die Freigabe zur Entschärfung erteilen. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Eine Anlaufstelle wird in der Sporthalle am Südstadion, Klaus-Ulonska-Weg, eingerichtet. Sie ist bereits geöffnet. Hunde haben dort leider keinen Zutritt.

Bombe in Köln-Bayenthal: Diese Straßen sind gesperrt

Rund um den Gefahrenbereich werden sukzessive folgende Straßensperren aufgebaut. Der gesamte Bereich sollte daher großräumig umfahren werden.

Bonner Straße, Höhe Brühler Straße

Mannsfelder Straße, Richtung Brühler Straße

Gerhard-von-Rath-Straße, Höhe Brühler Straße

Annastraße, Richtung Bonner Straße

Raderberggürtel, Richtung Brühler Straße

Bonner Straße, Höhe Marienburger Straße

Brohler Straße ab Mehlemer Straße

Mehlemer Straße Höhe Goethestraße

Bayenthalgürtel, Höhe Bernhardstraße

Hölderlinstraße, Höhe Bernhardstraße

Bernhardstraße, Höhe Cäsarstraße

Mathiaskirchplatz, Richtung Bonner Straße

Betroffen von den Sperrungen sind auch die KVB-Buslinien 132 und 133, 130 und 134. Die Linien 132 und 133 werden über die Vorgebirgsstraße umgeleitet. Die Buslinien 130 und 134 werden getrennt.

Rund um den endgültigen Evakuierungsbereich werden im Laufe des Nachmittags weitere kleine Sperren eingerichtet, sodass niemand mehr in den Evakuierungsbereich gehen oder fahren kann.

