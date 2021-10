Bei Sondierungsarbeiten wurden am heutigen Donnerstagvormittag, 28. Oktober 2021, in Köln-Rondorf im dortigen Erschließungsgebiet Rondorf Nord-West fünf Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Vier Fliegerbomben müssen noch heute entschärft werden. Ein Blindgänger hat keinen Zünder mehr und kann ohne Entschärfung abtransportiert werden. Erst vor wenigen Tagen hatten Bauarbeiter fünf Weltkriegs-Bomben in Rondorf gefunden.

Bomben in Köln-Rondorf: 300 Meter Evakuierungs-Radius

Der Gefahrenbereich wurde vorläufig mit einem 300-Meter-Radius festgelegt. Der Bereich muss abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Das Ordnungsamt entscheidet über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung. 1.240 Personen sind von Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Wann die Blindgänger entschärft werden können, steht noch nicht fest.

Bomben-Fund in Köln-Rondorf: Verkehrsbehinderungen