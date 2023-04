Freibad-Saison in Köln startet wieder: Diese Änderung gibt es 2023

Langsam, aber sicher kommt der Frühling nach Köln. Angenehme Temperaturen und erste Sonnenstrahlen locken die Menschen aus der Domstadt in Biergärten, Eiscafés oder zu Spaziergängen in Parks. Auch auf kühles Nass dürfen sich die Kölner bald freuen: Denn in der Rheinmetropole laufen aktuell die Vorbereitungen für die anstehende Freibad-Saison 2023.

Köln: Starttermin für Freibad-Saison steht

So sagt Achim Fischer von KölnBäder gegenüber 24Rhein: „Grob geplant ist, dass wir ab Anfang Mai betriebsbereit sind“. So richtig los mit Schwimmen und Planschen in den Becken geht es aber erst, wenn das Wetter mitspielt. „Erfahrungsgemäß ist das ab Mitte Mai“, erklärt Fischer dem Online-Portal weiter.

>>Freibäder in Köln: Hier gibt es die perfekte Abkühlung an heißen Tagen<<

Wie auch in den Jahren zuvor, informiert KölnBäder auch in dieser Saison erneut mit der sogenannten „Freibad Ampel“ auf ihrer Website Badegäste darüber, wo das Schwimmen draußen möglich ist. So sind alle Bäder mit einem Außenbereich entweder rot oder grün gekennzeichnet, je nachdem, ob das Planschen im Freien gerade möglich ist.

Diese Änderung gibt es ab diesem Jahr in Kölner Freibädern

In dieser Freibad-Saison erwartet Besucher jedoch auch eine Neuerung. Diese betrifft vor allem Frauen. Denn seit dem 1. April ist für sie das Oben-Ohne-Baden erlaubt. Zuvor war „oben ohne“ nur auf den Liegewiesen der Freibäder erlaubt. „Bislang haben sich die Frauen beim Gang ins Wasser oder zur Pommesbude dann wieder angezogen“, sagt KölnBäder-Sprecherin Franziska Graalmann Rhein24.

Nun dürfen Frauen aber auch „oben ohne“ in den Becken schwimmen. Ob und wie viele Frauen die Erlaubnis nutzen werden, ist noch unklar.