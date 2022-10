Flughafen Köln/Bonn: Eurowings-Streik mitten im Ferien-Chaos – die Fotos

Es sind harte Zeiten für die Flughäfen in Deutschland. Während der Corona-Pandemie fiel der Tourismus größtenteils flach. Passagierflugzeuge blieben am Boden. Das hatte nicht nur finanzielle Folgen für die Airlines, sondern auch für das Bodenpersonal am Flughafen. Ohne Reisende waren auch keine Sicherheitskräfte mehr vonnöten. Im Sommer 2022 boomte die Tourismusbranche hingegen wieder. Doch nun fehlte das Bodenpersonal. Viele hatten sich in der Pandemie beruflich umorientiert. Die Folge: ein massives Flughafen-Chaos in Köln und Düsseldorf. In den Herbstferien 2022 wollten die NRW-Flughäfen sich nun besser auf den Urlaubsansturm vorbereiten, lange Schlangen wie im Sommer vermeiden. Doch dann die nächste Hiobsbotschaft: verdi-Streik! Die Piloten der Airline Eurowings legen am Donnerstag, 6. Oktober die Arbeit nieder. Tonight News hat die erschreckenden Bilder vom leer gefegten Flughafen Köln/Bonn für euch zusammengestellt.

Die Maschinen der Eurowings bleiben am 6. Oktober 2022 am Boden. Sascha Thelen/dpa Stille bei Eurowings in Köln. Sascha Thelen/dpa Leere Gänge an den Eurowings-Schaltern. Sascha Thelen/dpa 05.10.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Eurowings steht auf dem Flughafen. Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind heute am 06.10.2022 in einen ganztägigen Streik getreten. (zu dpa «Pilotenstreik bei Eurowings hat begonnen») Foto: Sascha Thelen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Sascha Thelen/dpa 06.10.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Reisende am Flughafen Köln/Bonn stehen in der Abflughalle an den Check-In Schaltern der Airline Eurowings. Eurowings-Piloten treten in ganztägigen Streik, Aufgerufen zum 24-stündigen Ausstand hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Sascha Thelen/dpa 06.10.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Anzeigendisplay informiert über die annullierten Flüge der Airline Eurowings am Flughafen Köln/Bonn. Eurowings-Piloten treten in ganztägigen Streik. Aufgerufen zum 24-stündigen Ausstand hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Sascha Thelen/dpa 06.10.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Anzeigendisplay informiert über die annullierten Flüge der Airline Eurowings am Flughafen Köln/Bonn. Eurowings-Piloten treten in ganztägigen Streik. Aufgerufen zum 24-stündigen Ausstand hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Sascha Thelen/dpa 06.10.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Reisende am Flughafen Köln/Bonn stehen in der Abflughalle an den Check-In Schaltern der Airline Eurowings. Eurowings-Piloten treten in ganztägigen Streik, Aufgerufen zum 24-stündigen Ausstand hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Sascha Thelen/dpa 05.10.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Schalter der Fluggesellschaft Eurowings sind am Flughafen nicht besetzt und leer. Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind heute am 06.10.2022 in einen ganztägigen Streik getreten. (zu dpa «Pilotenstreik bei Eurowings hat begonnen») Foto: Sascha Thelen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Sascha Thelen/dpa