Flughafen Köln/Bonn: So lassen sich lange Wartezeiten vermeiden

In Düsseldorf mussten Touristen zum Ferienstart kürzlich bis zu fünf Stunden warten. In Köln fallen wegen Personalmangels täglich einige Flüge aus. Denn die Mitarbeiter der Airlines haben sich in Corona-Zeiten größtenteils umorientiert. Jetzt blüht den Fluggesellschaften knallharter Personalmangel. Dazu kommen regelmäßige Streiks des Bodenpersonals („Fummeltruppe“).

Tonight News hat dennoch ein paar Tipps für Urlauber und Reisende ab Köln/Bonn. Das ist zu tun, um lange Wartezeiten zu verhindern.

Der Flughafen schreibt auf seiner Webseite: „Besonders in verkehrsreichen Zeiten (z.B. Sommerferien, Anmerkung der Redaktion) kann es zu längeren Wartezeiten kommen.“ Daher wird Passagieren geraten, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Airport zu sein. Außerdem empfehlenswert sei der Online-Check-in übers Internet. So haben Kunden bereits bei ihrer Ankunft am Flughafen die Bordkarte auf dem Handy und müssen nicht mehr zum Check-in-Schalter.

Ab wann ist der Online-Check-in möglich?

Eurowings: 72 Stunden vor Abflug

Easyjet: 30 Tage vor Abflug

RyanAir: 60 Tage vor Abflug

Fluggäste sollten generell aber immer ausreichend Zeit für Check-in, Sicherheitskontrolle und Gate-Suche einkalkulieren. Zudem sollten sie auf Durchsagen achten, da sich die Gates auch mal kurzfristig ändern können.

Flughafen-Chef Thilo Schmid teilt außerdem mit, dass das Team am Flughafen seit letztem Jahr um bereits 100 Mitarbeiter aufgestockt wurde. Es laufen derzeit Einstellungsgespräche mit 80 weiteren Bewerbern. Und: Um die für die Sicherheitskontrollen zuständige Bundespolizei vor Ort zu entlasten, wurde am Terminal ein externer Dienstleister engagiert, der die Bordkartenkontrolle unterstützt.

Sicherheitskontrolle am Flughafen: So geht es schnell

möglichst keine Flüssigkeiten im Handgepäck transportieren und wenn, schon vorher im transparenten Beutel verstauen und sichtbar aufs Band legen – Achtung: nur 100 ml pro Flüssigkeitseinheit

elektronische Geräte oben im Handgepäck verstauen – sie müssen bei der Kontrolle herausgeholt werden

kleine Gegenstände aus den Hosentaschen nehmen

Uhren und Schmuck direkt ablegen

Gepäckaufgabe und Vorabend-Check-in am Flughafen Köln/Bonn

Wer am Tag der Abreise Zeit und vor allem Nerven sparen will, kann sein Gepäck bereits am Vorabend am Flughafen Köln/Bonn abgeben. Aber Vorsicht: Dieses Angebot gilt nur für Eurowings-Passagiere. Andere Airlines bieten keinen Vorabend-Check-in am Flughafen Köln/Bonn an.

An Schalter 118 können Fluggäste zwischen 18 und 20 Uhr ihr Gepäck für die Abreise am Folgetag (Abflug spätestens 12 Uhr) aufgeben. Der Flughafen empfiehlt, schon vor der Gepäckaufgabe online eingecheckt zu haben.

