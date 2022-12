Köln

Flughafen Köln/Bonn: Neuer Service soll lange Wartezeiten vermeiden

8. Dezember 2022

Um lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen an Flughäfen zu vermeiden, hat der Flughafen Köln/Bonn nun einen Service eingeführt, bei dem Reisende sich einen Time-Slot für die Kontrolle buchen können.

Passagiere stehen in einer langen Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn an. Foto: Thomas Banneyer/dpa