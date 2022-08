Köln

Flughafen Köln/Bonn in den Sommerferien: Über 140.000 Passagiere von Flugausfällen betroffen

11. August 2022

Das Chaos an den großen Flughäfen in NRW während der Sommerferien lässt sich nur schwer in Worte, wohl aber in Zahlen fassen. Jetzt hat die NRW-Landesregierung neue Zahlen veröffentlicht, die das ganze Ausmaß der Misere am Flughafen Köln/Bonn zeigen.