Köln

Fast zwei Kilometer: Video zeigt Riesen-Warteschlange am Flughafen Köln/Bonn

27. Juni 2022

Zum Sommerferienstart ist das Chaos am Flughafen Köln/Bonn groß. Wie groß, dass zeigt ein Twitter-Video einer Warteschlange.

Passagiere stehen in einer langen Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn an. Foto: Thomas Banneyer/dpa