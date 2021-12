Köln

Verweste Tiere aus Afrika: Kölner Zoll deckt „Bushmeat“-Schmuggel auf

1. Dezember 2021

Der Zoll am Flughafen in Köln hat in den vergangenen Wochen in mehreren Paketsendungen aus Nigeria verweste Tierkadaver gefunden. Das Gesamtvolumen der Sendungen umfasst knapp eine halbe Tonne.