Köln

Urkundenfälschung, unerlaubter Aufenthalt, Sufffahrt: Schwerverbrecher rennen Polizisten in die Arme

7. Februar 2022

Gleich drei Schwerverbrecher sind am Wochenende den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn in die Arme gelaufen. Gegen die Männer lagen Haftbefehle wegen Urkundenfälschung, Trunkenheit am Steuer und unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland vor.