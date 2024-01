Köln-News

Flughafen Köln/Bonn: Zoll mit massivem Schlag gegen Schmuggler – Drogen mit Millionenwert sichergestellt

31. Januar 2024

Der Zoll am Flughafen Köln/Bonn hat in nur einer Woche mehrere Millionen Euro an Drogen sichergestellt. Die Beamten fanden unter anderem 92 Kilo Marihuana und 1300 Joints.