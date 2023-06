Auf dem Flughafen Köln/Bonn müssen aufgrund des Personalengpasses immer wieder ganze Flüge gestrichen werden, mit Verzögerungen am Check-in und an den Sicherheitskontrollen ist regelmäßig zu rechnen. Vereinzelte Flüge fallen sogar komplett aus. Hier erfahrt ihr, welche Flüge heute von und nach Köln/Bonn ausfallen.

Flughafen Köln/Bonn: Diese Flüge fallen heute aus (Freitag, 9. Juni):

Abflug in Köln/Bonn:

keine Ausfälle bekannt

Ankunft in Köln/Bonn:

keine Ausfälle bekannt

Stand: Freitag, 9. Juni, 8.30 Uhr

Flughafen Köln/Bonn: Warnstreiks und lange Schlangen

Der hohe Andrang an den Flughäfen sorgte in letzter Zeit für viel Chaos und lange Wartezeiten. Während der Corona-Pandemie kam es an vielen Airports zu großem Stellenabbau und krankheitsbedingten Ausfällen beim Personal. Besonders im Sommer, aber auch im Herbst und Winter letzten Jahres, hatten die Flughäfen mit überfüllten Warteschlagen vor den Schaltern und den Sicherheitsbereichen zu kämpfen.

Auch im April wurde auf an den größten Flughäfen NRWs gestreikt: Die Auswirkungen auf den Flugverkehr in Köln/Bonn waren wieder heftig. Über Weihnachten und die Winterferien blieb die Lage am Flughafen Köln/Bonn entspannt. Zwar bildeten sich wieder einige lange Schlangen am Sicherheitscheck, das Chaos aber blieb aus. Zuvor sorgte ein Eurowings-Streik im Oktober 2022 für Ärger unter den Reisenden.

