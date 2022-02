Fischmarkt im Tanzbrunnen Köln: Das sind die Termine für 2022

Seit über 16 Jahren findet der Fischmarkt in Köln statt – doch dann kam die Corona-Pandemie. Und damit auch eine längere Pause von insgesamt zwei Jahren für das erfolgreiche Open Air-Projekt der Agentur Rheinlust. Doch 2022 soll es endlich wieder losgehen: Die neuen Termine für die Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel im Tanzbrunnen stehen fest.

Hinter dem Event steckt die Düsseldorfer Agentur Rheinlust von Gabriela Picariello. In der NRW-Landeshauptstadt findet der Fischmarkt schon seit über 20 Jahren am Tonhallenufer sehr erfolgreich statt. Einkaufen, schlemmen, Live-Musik erleben oder einfach an den Ständen vorbei flanieren: Kein Wunder, dass dieses Konzept auch in der Domstadt gut ankommt.

Und so startet Anfang April die 17. Fischmarkt-Saison am Tanzbrunnen. Weiter geht es dann jeden Monat: Alle Termine fallen auf Sonntage, die Öffnungszeiten sind wie gewohnt von 11 bis 18 Uhr.

Fischmarkt 2022 in Köln: alle Termine auf einen Blick