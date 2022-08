Fine Food Days Cologne: alle Infos zum Gourmet-Festival in Köln

Feinschmecker aus Köln sollten sich diese Termine im Kalender notieren: Vom 21. August bis zum 4. September 2022 finden in Köln wieder die Fine Food Days statt.

Köche aus den besten Restaurants der Stadt zeigen an verschiedenen Orten, was sie können. Begleitet werden die Dinner-Events von Winzern aus der Region. Denn die Fine Food Days Cologne 2022 stehen unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit. Je regionaler und lokaler desto besser. Deswegen steht in diesem Jahr auch das Stadt-Gericht „Himmel und Ääd“ im Zentrum. Laut Veranstalter können Gäste sich auf regionale, kreative und überraschende Genuss-Erlebnisse freuen.

Fine Food Days Cologne 2022: alle Events im Überblick

Sonntag, 21. August

Grand Opening: Küchenparty deluxe in „Poldi’s Straßenkicker Base“

Angebot: Kölner Spitzenköche präsentieren ihre Kochkünste und servieren Feinschmecker-Häppchen unter dem Motto „Köln kocht anders“, dazu servieren Winzer ihre edelsten Tropfen

Tickets: 149 Euro

*Alle Ticketpreise enthalten Wein- und Wasserbegleitung

Dienstag, 23. August

Event: Vier-Gänge-Menü mit Getränkebegleitung im Mediterana

Angebot: Executive Chef André Brauner zaubern ein Vier-Gänge-Menü, welches Besucher im Wellness-Restaurant Villa Erde bei musikalischer Begleitung und Wein genießen können.

Tickets: 145 Euro

Mittwoch, 24. August

Event: Gruber’s Kulinarik in der alten Zoodirektorenvilla

Angebot: Fünf-Gänge-Menü in der Villa Bodinus im Kölner Zoo vom Kölner Restaurant Gruber’s

Tickets: 230 Euro

Mittwoch, 24. August

Portugal, do bes e Jeföhl im Restaurant Luis Dias

Angebot: Kölsche Lebensfreude trifft portugiesische Lebensart in 5 Gängen mit Weinbegleitung. Eine Genussreise von klaren, intensiven Aromen, die wahre Emotionen wecken.

Tickets: 211, 50 Euro

Donnerstag, 25. August

Event: Sylt – Paris – Cologne im Caviar House & Prunier City

Angebot: Als enger Freund des Hauses stattet Johannes King dem Prunier einen Besuch ab und lädt zusammen mit Enrico Hirschfeld zum Lunch Menü Sylt- Paris – Cologne bei dem King drei Gänge aus seinem neuen Buch „King kocht: Großer Geschmack – meine besten Rezepte“ präsentiert, welche von drei Gängen Hirschfelds ergänzt werden. Der gemeinsame Nenner: Paris – und die Liebe zur französischen Kochkunst.

Tickets: 230 Euro

Donnerstag, 25. August

Event: vegan und natürtrüb in der Hanse Stube

Angebot: In der Hanse Stube steht am 25. August alles unter dem Motto „vegan und naturtrüb“. Küchenchef Joschua Tepner und sein Team zeigen an diesem Abend, wie spannend und aufregend vegane Küche sein kann. Begleitet wird das vegane Spektakel von Restaurantleiter und Sommelier Robert Demers, der an diesem Abend Naturweine in den Mittelpunkt stellt – handgelesen, spontanvergoren, ungefiltert.

Tickets: 186 Euro

Freitag, 26. August

Event: Throwback in der Henne.Weinbar

Angebot: Hans Horberth und Hendrik Olfen kochen Gerichte aus ihrer Zeit von La Vision im Wasserturm. Klassiker aus 6 Jahren über den Dächern Kölns: Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise in eine magische Zeit: Der Aufstieg auf 2 Sterne und 18 Gault Millau-Punkte in 5 Gängen mit Wein.

Tickets: 211, 50 Euro

Samstag, 27. August

Event: Winzer Menü im Gruber’s Restaurant

Angebot: Unser Sommelier Daniel Scholz und die biologisch arbeitenden Weingüter Iby (Burgenland), Winkler-Hermaden (Steiermark) sowie Gruber Röschitz (Weinviertel) haben mit unserem Küchenteam um Denis Steindorfer ein 5-Gang Menü kreiert. Im Fokus stehen nachhaltige Produkte und selbstverständlich der Genuss, denn dies ist für uns kein Widerspruch. Aperitif, Wein, Wasser und Kaffee inklusive.

Tickets: 190 Euro

Sonntag, 28. August

Event: Kinderkochkurs SushiMania im KölnSky

Angebot: Im kostenlosen Kinderkochkurs lernen Pänz im KölnSky, wie man Sushi zubereitet.

Sonntag, 28. August

Event: Picknick am Aachener Weiher – Sterneküche mal ganz anders

Angebot: Picknickkorb für zwei Personen, Ausgabe zwischen 12:00 und 14:00 Uhr aus dem Maximilian Lorenz-Foodtruck in der Nähe des Aachener Weihers. Zum direkten Verzehr auf der Wiese vorgesehen.

Tickets: 99 Euro (für zwei Personen)

Sonntag, 28. August

Event: Sommerfest für die Sinne im Gruber’s Restaurant

Angebot: Unser Sommerfest auf einer der schönsten Restaurantterrassen Kölns mit Winzern von den Weingütern Iby (Burgenland), Winkler-Hermaden (Steiermark) und Gruber Röschitz (Niederösterreich), den Gastköchen Julia Komp vom Restaurant Sahila, Daniel Gottschlich vom Ox&Klee und Thomas Wiktorin von Rungis Express und dem Team von Gruber´s Restaurant.

Tickets 190 Euro

Sonntag, 28. August

Event: Pâtisserie Kurs im Excelsior Hotel Ernst

Angebot: Die filigrane Patisserie von Executive Pastry Chef Fabian Scheithe zu erlernen, dauert üblicherweise mehrere Jahre. Im Rahmen der Fine Food Days Cologne erhalten wissbegierige Süßigkeiten-Fans bei einem Blick hinter die Kulissen, die Möglichkeit, dem Meister persönlich über die Schulter zu schauen und sich wertvolle Tipps & Tricks für zu Hause abzuschauen. Ein Nachmittag der garantiert zum Erlebnis wird.

Tickets: 139 Euro

Sonntag, 28. August

Event: Caviar & More – The Longest Table of Cologne

Angebot: Erlebt mit Küchendirektor Marcus Graun und seinem Team einen ganz besonderen Abend unter dem Motto „Caviar & More – The Longest Table of Cologne“. Ihr sitzt gemeinsam an einer langen Tafel vor der barocken Kulisse des Schlosses mit einem grandiosen Blick auf die historische Achse zwischen Schloss Bensberg und Köln. Schaut den Köchen live dabei zu, wie die einzelnen Komponenten eines Vier-Gänge Menüs sich auf dem Teller zu einem kulinarischen Kunstwerk zusammenfügen. Dazu der atemberaubende Ausblick auf Köln und das Rheintal.

Tickets: 215 Euro

Sonntag, 28. August

Event: Food Varieté – Chef’s Choice im Clostermann’s Hof

Angebot: Ausgezeichnete Speisen und hochwertige Zutaten erwarten euch bei diesem Food Varieté in zahlreichen kleinen Köstlichkeiten, die den ganzen Abend über den Weg zu Ihrem Tisch finden. Das spannende Menü mit feinen Spezialitäten folgt dem Festival Thema „Himmel un Ääd“. In kleineren Schalen serviert, kann die Küche von Thomas Gilles nach Herzenslust probiert werden. Was besonders gefällt, wird einfach nachbestellt.

Tickets: 49 Euro

Sonntag, 28. August

Event: Frankreich trifft Indien in Sülz im Vierten König

Angebot: Jaspreet Dhaliwal-Wilmes und Yoann Hue präsentieren Klassiker aus ihrer Fusionsküche, in der sich französische Tradition, indische Gewürze und heimische Wildkräuter auf dem Teller vereinen.

Tickets: 119 Euro

Montag, 29. August

Event: Neuseeland im KölnSky

Angebot: An diesem Abend zeigt Profikoch Shannon Campbell, was das Besondere an neuseeländischem Fleisch ist, wie man eine Hirschkeule richtig zerlegt und sie anschließend perfekt zubereitet.

Tickets: 89 Euro

Mittwoch, 31. August

Event: 4-Hands-Dinner im Prinzen-Garde-Turm

Angebot: Dino Massi, seit 2013 Präsident der Prinzen-Garde, öffnet den einzigartigen Saal der Prinzengarde exklusiv für die Fine Food Days Cologne. Sönke Höltgen, Küchenchef im KölnSKY und Christian Binder, Küchenchef und Schwiegersohn von Hans Stefan Steinheuer, kochen gemeinsam ein spannendes und exklusives 4-Gänge-Menü. Für die Weinbegleitung sorgen das Weingut Meyer-Näkel und Dino Massi mit seinem Weinhandel Piero Massi.

Tickets: 175 Euro

Mittwoch, 31. August bis Samstag, 3. September

Event: Vom Keller aufs Dach in den Design Offices Köln Dominium

Angebot: Frei nach dem Motto „Köln kocht anders“ übernehmen Auszubildende im Rahmen der Fine Food Days Cologne das Sternerestaurant taku. Damit die Gäste des taku keinen Tag auf die kreative Küche von Sternekoch Mirko Gaul verzichten müssen, ziehen Mirko Gaul und sein Team kurzerhand auf die Dachterrasse des Design Office Köln Dominium – Casual Fine Dining über den Dächern von Köln!

Tickets: 245 Euro

Mittwoch, 31. August bis Samstag, 3. September

Event: Azubi Take Over im Restaurant taku

Angebot: Nachdem Sternekoch Mirko Gaul im Rahmen der Fine Food Days Cologne sein Restaurant auf die Dachterrasse des Design Office Köln Dominium verlegt, übernimmt kurzerhand die jüngste Gastronomiegeneration Kölns das Sternerestaurant taku. Das Besondere an diesem Abend: Nicht nur Auszubildende des Excelsior Hotel Ernst schlüpfen in die Rolle des Restaurantleiters, Sommeliers oder Kochs. Auch Auszubildende aus anderen Kölner Gastronomiebetrieben sind Teil des Teams und sprühen nur so vor kreativen Ideen. Durch das Vor-Ort-Coaching von taku – Sous Chef Nicolas Kais ist das besondere taku – Geschmackserlebnis auch an diesen Abenden stets garantiert.

Tickets: 129 Euro

Donnerstag, 1. September

Event: Exklusive Weinprobe im Präsidentenzimmer 12 Weine & Antipasti

Angebot: Präsident Dino Massi öffnet das Präsidentenzimmer im Prinzen-Garde-Turm exklusiv für die Fine Food Days Cologne. Es werden insgesamt 12 Weine aus Deutschland, Italien und Frankreich gereicht und vom Präsidenten und Weinhändler Dino Massi sowie Gastgeber Michael Stern vom KölnSky moderiert.

Tickets: 175 Euro

Donnerstag, 1. September

Event: Frankreich trifft Indien in Sülz im Vierten König

Angebot: Jaspreet Dhaliwal-Wilmes und Yoann Hue präsentieren Klassiker aus ihrer Fusionsküche, in der sich französische Tradition, indische Gewürze und heimische Wildkräuter auf dem Teller vereinen.

Tickets: 119 Euro

Freitag, 2. September

Event: #esstmehrcaviar – It’s all about bubbles! im Prunier Cologne

Angebot: Enrico Hirschfeld und Ronja Morgenstern laden zu einem exklusiven, nonchalanten 5 Gang Caviar Menü mit Champagner Begleitung in das kürzlich eröffnete Prunier Cologne.

Tickets: 215,90 Euro

Sonntag, 4. September

Event: Gala-Dinner & Awards 2022 im Fünf-Gang-Gala-Menü im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg

Angebot: Bei diesem glamourösen Highlight der Fine Food Days Cologne 2022 stehen noch einmal alle Sterneköche gemeinsam auf der Bühne. Gäste erwarten Fünf Gänge.

Tickets: 249 Euro

Tickets für alle Events sind hier erhältlich.