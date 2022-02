Feuer bei Superdry auf der Schildergasse – Shopping-Meile gesperrt

Flammen-Inferno auf der Schildergasse! Ein Wohn- und Geschäftskomplex hat am Dienstagnachmittag Feuer gefangen. Was ist passiert?

Gegen 15 Uhr geht der Anruf eines Mitarbeiters der Superdry-Filiale, Schildergasse 72-76, ein: Es brennt! Mit über 50 Einsatzkräften rückt die Kölner Feuerwehr zum Brandort aus. Inzwischen hat sich das Feuer über mehrere Etagen des fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses ausgebreitet. „Wir haben alle Personen des brennenden Hauses sowie der anliegenden Häuser evakuiert. Es kam zu keinem Personenschaden“, so ein Feuerwehr-Sprecher zu Tonight News.

Aktueller Einsatz der #FeuerwehrKöln in der #Innenstadt! In der #Schildergasse brennt es in einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus. Personen sind nicht in Gefahr! Mehrere Löschzüge der Feuerwehr sind #imEinsatzfürKöln.

Der Einsatz wird noch längere Zeit andauern…

