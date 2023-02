Euro 2024 und Handball-EM: Flick und Gislason in Köln

Das kommende Jahr wird für Sportfans ein Jahr der Superlative. So finden 2024 die Fußballeuropameisterschaft und auch die Handballeuropameisterschaft in Deutschland statt. Ein Mittelpunkt der beiden Großevents wird Köln darstellen. Denn mit dem RheinEnergieStadion des 1. FC Köln und der Lanxess Arena als Handball-Austragungsort stehen zwei bedeutende Sportstätten in der Domstadt.

Daher besuchten DFB-Bundestrainer Hansi Flick und sein Handball-Pendant Alfred Gislason am Dienstag die Stadt am Rhein, um auch die Sportstätten zu begutachten. Bei einer gemeinsamen Fahrt mit den Kölner Verkehrs-Betrieben kamen die beiden Bundestrainer ins Schwatzen.

Euro 2024 in Köln: Flick und Gislason können viel voneinander lernen

Ob Handballer auch Fußballfans sind, die gemeinsamen Defizite wie die Abwehrarbeit, oder der Respekt vor dem Schiedsrichter im Handball – beide Trainer wurden nicht müde zu betonen, wie viel sie voneinander lernen können. Flick lud Gislason daher auch gleich zum DFB-Campus nach Frankfurt ein. Danach wurde es aber auch noch ein wenig spezieller.

Etwa die Frage, ob Manuell Neuer oder Marc-André ter Stegen im Tor stehen werden. „Wir haben uns zu diesem Thema schon öfter geäußert und unsere Reihenfolge ganz klar aufgezeigt“, wiegelte Flick in der Causa ab. Dagegen wurde bereits angekündigt, dass frisches Blut in Form junger Spieler den Kader durchwirbeln soll.

Euro 2024 in Köln: Flick will neue Euphorie entfachen

Passend zum Treffen der beiden Coaches am Rhein findet auch das erste Länderspiel im neuen Jahr in Köln statt. Am 28. März trifft die deutsche Nationalelf auf die roten Teufel aus Belgien. Es wird ein erster Härtetest für den Bundestrainer und seinen Plan, eine neue Euphorie zu entfachen.

„Steffen Baumgart und sein Team haben es geschafft, wieder Euphorie reinzubringen und die Fans mitzunehmen. Das kann für uns ein gutes Vorbild sein, wie man die Fans mit begeisterndem Fußball wieder hinter sich bringt“, so Flick. Ob das auch so klappt, wird sich in vier Wochen zeigen.