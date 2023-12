„Et jitt kein Wood“: Dieses Konzert in einer KVB-Bahn begeistert Tausende auf Instagram

Oliver Niesen, der Sänger der kölschen Band Cat Ballou, sorgte kurz vor dem zweiten Advent für eine ganz besondere Überraschung und ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Bei einem spontanen Konzert in einer KVB-Bahn gab er den Klassiker “ Et jitt kein Wood“ zum Besten – und die versammelten Passagiere stimmten lautstark mit ein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von koelnistkool (@koelnistkool)

In den Kommentaren auf Instagram zeigen sich viele begeistert von dem Video, dass seit seinem Upload auf koelnistkool vor 22 Stunden knapp 15.000 Likes einheimsen konnte. „3,20 Euro gut ausgegeben für ein Mini-Konzert!“ freut sich ein Nutzer. Viele Menschen verfallen in den heimatlichen Lobgesang „Ich liebe dich Köln!“, „Köln ist die schönste Stadt!“ und „Meine Heimat!“. Einigen Kommentaren nach zu urteilen trat Oliver Niesen bereits am Freitag, dem 8. Dezember, in der KVB-Linie 7 in Richtung Zündorf auf.

Neben Oliver Niesen im Video zu sehen ist übrigens niemand geringeres als Thelonious Herrmann alias „Stadtgeklimper“, der mit seinem Piano schon in über 36 Ländern für spontane Überraschungsauftritte gesorgt hat – sei es im Zoo, mitten auf der Straße oder in der Fußgängerzone. Zu seinem Auftritt in der KVB-Bahn schreibt er unter dem Video dankbar: „Ein Traum wird wahr, danke Cat Ballou“.

Zuletzt war Cat Ballou beispielsweise bei der Eröffnung des neuen Deiters-Flagship-Stores dabei, 2024 feiert die Band bereits ihr 25-jähriges Jubiläum. Ein Foto zeigt, wie früh die Band bereits angefangen hat, Karnevalsmusik zu produzieren.