ESC-Vorentscheid 2023 in Köln: Wer gewinnt Deutschlands Ticket für Liverpool?

Der Eurovision Song Contest (ESC) gehört wohl zum größten Musik-Show-Spektakel der Welt: Um Deutschland beim ESC zu vertreten, haben sich über 350 Künstler beworben. Welchen Künstler die Deutschen ins ESC-Finale schicken, entscheidet sich jedoch erst in dem Vorentscheid am 3. März. Tonight News berichtet live zur Show, am Freitagabend um 22.20 Uhr.

ESC-Vorentscheid 2023 in Köln: Heute ohne Frida Gold

Die Sängerin und Kandidatin Frida Gold muss sich kurzfristig aus dem Wettbewerb verabschieden. Alina Süggeler, die Frontfrau der Band, ist so krank, dass sie keine Stimme für den Auftritt am Freitagabend mehr hat, wie der NDR mitteilte. Die Band spricht von einem „Schock und einer maßlosen Enttäuschung.“ Alle weiteren Infos zum Hintergrund findet ihr hier.

ESC-Vorentscheid 2023 in Köln: Diese Kandidaten sind im Rennen

