Kölner Gesundheitsamt meldet Omikron-Fall – jetzt droht neue Gefahr

Schlechte Nachrichten aus dem Gesundheitsamt: Die Omikron-Variante des Coronavirus ist in Köln angekommen.

Ein 45 Jahre alter Kölner habe sich am Arbeitsplatz bei einem Kollegen angesteckt, dessen Frau Kontakt zu einem Jugendlichen hatte, dessen Vater wiederum aus Südafrika zurückgekehrt war. Das berichtet der „Kölner-Stadt-Anzeiger„. Der Infizierte ist doppelt geimpft und klagt über Symptome wie Halskratzen, Müdigkeit und Gliederschmerzen. Laut Stadt habe er eine Kontaktperson gehabt, die aber vom Gesundheitsamt bislang dreimal negativ getestet worden ist.

Johannes Nießen, der das Gesundheitsamt in Köln leitet, zum „Kölner-Stadt-Anzeiger“: Der vorliegende Fall zeigt, dass die Omikron-Variante hoch ansteckend ist. Nach allem, was wir aktuell wissen, ist zu befürchten, dass sie sich rasant ausbreiten wird und möglicherweise in stärkerem Maße die Fähigkeit hat, die Immunabwehr auch bei Geimpften zu überlisten.“ Darauf würden Laborergebnisse aus Frankfurt hindeuten, die am Mittwoch veröffentlicht worden sind. Der Leiter des Gesundheitsamtes rät zudem weiterhin zu einer strikten Einhaltung der Hygiene-Regeln: Abstand halten, Maske tragen, Desinfektion und Lüften.

Omikron: So überlistet die neue Corona-Variante den Impfschutz

Da Viren ständig mutieren und sich immer wieder an ihre Wirte und deren Immunabwehr anpassen, verändern sich auch die Andockstellen der Spike-Proteine im Virus. Und wenn die Andockstellen der durch den Impfschutz erreichten Antikörper nicht mehr mit der neuen, mutierten Variante zusammenpassen, ist keine Abwehr mehr gewährleistet, wie unter anderem der Fall des mit Omikron infizierten geimpften Kölners zeigt.

Das könnte dich auch interessieren: