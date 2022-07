Köln

Entspannte Lage – Flug-Chaos am zweiten Ferienwochenende bleibt aus

2. Juli 2022

Trotz großer Bedenken verlief das zweite Ferienwochenende an den großen Flughäfen in NRW ruhig. Die Lage vor den Schaltern hat sich etwas entspannt.

Flugreisende stehen in langen Schlangen in der Halle vor den Check-In-Schaltern am Flughafen Köln/Bonn. Foto: Sascha Thelen/dpa