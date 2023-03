„Earth Hour“ 2023 in Köln: Dom und andere prominente Gebäude bleiben dunkel

Die Stadt Köln beteiligt sich auch in diesem Jahr an der „Earth Hour“ am Samstag, 25. März 2023, ab 20.30 Uhr, um gemeinsam mit Kölnern ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Weltweit bleiben Denkmäler und bekannte Bauwerke im Dunkeln, Institutionen und Haushalte schalten das Licht aus. Die symbolische Aktion ist ein Appell an die Menschen, sich für den Klimaschutz einzusetzen.

Seit September 2022 werden in Köln 132 Baudenkmäler aufgrund der Energiesparmaßnahmen der Stadt Köln derzeit nicht beleuchtet. Mehr denn je zeigt die „Earth Hour“ die aktuelle Bedeutung von Energieeinsparungen für den Klimaschutz.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: „Energieeinsparungen sind ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Ich bitte die Kölner*innen daher nicht nur, sich an der Earth Hour zu beteiligen, um gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen, sondern ich appelliere an sie, tagtäglich mit einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Energieressourcen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Nur wenn jede und jeder ihren und seinen Beitrag leistet, wird es gelingen, dass Köln bis 2035 klimaneutral ist.“

William Wolfgramm, Beigeordneter für Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften ergänzt: „Energieeinsparungen sind ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Mit einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Energieressourcen können alle einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.“

Die „Earth Hour“ wird vom „World Wide Fund For Nature“ (WWF) initiiert. In 2022 beteiligten sich alleine in Deutschland 660 Städte und Gemeinden, weltweit waren es rund 7.000.