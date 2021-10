Mega-Aufruhr in der Opern-Passage: Am Freitagmorgen (29.Oktober) bildete sich eine Riesen-Schlange in der frisch sanierten Mall auf der Breite Straße, mitten in der Kölner City. Der Grund: Die niederländische Deko-Kette „Dille & Kamille“ hat ihren ersten deutschen Store eröffnet.

Fans kennen das Geschäft bislang nur von Trips nach Holland oder Belgien. Da betreibt das Familienunternehmen bisher schon 38 Geschäfte – nun also Nummer 39 in Köln. Geschäftsführer Hans Geels bei der Eröffnung am Freitagmorgen: „Wir wissen, dass viele Touristen aus NRW bei uns einkaufen, zum Beispiel in Middelburg in Zeeland. Und da ist Köln als die größte Stadt in NRW ein idealer Standort.“

„Dille&Kamille“-Chef: „Köln ist eine Stadt mit Seele“

Im Kölner Publikum sieht der Geschäftsmann offenbar eine optimale Zielgruppe für die Produkte von „Dille & Kamille“: „Hier gibt es viele Studenten und viel Kultur, das passt. Köln ist eine Stadt mit Seele.“ Kunden können sich auf kreative und schlicht gehaltene Inneneinrichtungsgegenstände in ruhigen Naturfarben freuen. Von Porzellan über Vasen bis hin zu Kissen und Körben ist alles dabei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dille & Kamille DE (@dilleenkamille_de)

„Dille & Kamille“ Köln: Adresse und Öffnungszeiten

Der neue „Dille & Kamille“-Store befindet sich in der Opern Passage auf der Breite Str. 29 in 50667 Köln. Das Geschäft hat montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.