„Das alte Rheinland in Farbe“: Neuer Film zeigt historische Rhein-Aufnahmen zwischen Köln und Mainz

Prächtige Metropolen und grüne Landschaften wie im Märchen: So beschreibt der Kölner Filmemacher Herrmann Rheindorf das alte Rheinland, das er in seinem neuen Film portraitiert. „Das alte Rheinland in Farbe“ feiert am Montag, 18. Dezember, Premiere in der Volksbühne am Rudolfplatz unter dem Motto „Altstadtkino“.

In Rheindorfs Arbeit wird die Region zwischen Köln und Mainz entlang des Rheins gezeigt, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg aussah: Der mächtige Fluss, eingerahmt von Steilhängen, überragt von der größten Dichte an Ritterburgen weltweit, mit idyllischen Städtchen und mit Weinbergen soweit das Auge reicht, bevölkert von, wie es heißt, glücklichen Menschen.

Zuschauer begegnen Fischern mit vollen Netzen, Wäscherinnen mit erstaunlicher Waschkraft und entdecken den Rhein als Schwimmparadies im Sommer und komplett zugefroren als Wintertraum. Auf dem Fluss treiben gigantische Holzflöße an riesigen Räderbooten und den über 100 Ausflugsdampfern, die die KD schon zur Kaiserzeit auf dem Wasser hatte, vorbei. Doch die Idylle scheint zu trügen.

Denn die Ritterburgen wurden nicht als Touristenattraktion gebaut, sondern bezeugen das Schicksal des Rheinlands als beispielloser Zankapfel. Der Film verspricht eine Rheinreise durch die Geschichte, voller Schönheit, Spektakel und Tragik. Sprecher Christian Brückner erzählt die verblüffenden Geschichten hinter den Bildern. Tickets kosten 12 Euro, mit VRS-Ticket für Zuschauer aus dem Umland 14 Euro.