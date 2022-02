Corona-Piks vom Dreigestirn? Hier lernt Bauer Gereon das Impfen

Der Prinz schaut nach den Piksern: Das Kölner Dreigestirn hat eine Impf-Station in Köln besucht. Prinz, Bauer und Jungfrau machten am Samstag zusammen mit Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ihre Aufwartung an der Kölner Lanxess-Arena.

OB Reker und Kölner Dreigestirn besuchen Impfzentrum

Anlass: Reker überreichte einigen Kölnerinnen und Kölnern, die sich im Kampf gegen die Pandemie besonders engagieren, stellvertretend den „Karnevalsorden der Oberbürgermeisterin“. Auch das Dreigestirn verlieh im Impfzentrum Karnevalsorden an Helfer.

Das Kölner Dreigestirn hatte zuletzt selbst mit der Pandemie gekämpft. Bei allen drei Mitgliedern war in den vergangenen Wochen trotz Booster-Impfung das Coronavirus bei Tests nachgewiesen worden. Mittlerweile können sie aber wieder gemeinsam und auch vollzählig Termine übernehmen.

dpa