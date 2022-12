Corona-Aus in NRW: Bundesland schließt alle Impfzentren – auch in Köln

Impf-Aus in NRW! Das Land schließt zum Jahresende alle (!) Impfzentren. Auch das Zentrum im Kölner Gesundheitsamt am Neumarkt ist von der Schließung betroffen. Dort wurden knapp 70.000 Corona-Impfungen verabreicht.

Das mobile Impfangebot wird die Stadt Köln weiterhin aufrechterhalten. Zwei Impfbusse des Gesundheitsamtes sind von Dienstag bis Samstag im ganzen Stadtgebiet unterwegs und bieten Impfungen vor Ort, ohne dass Impfwillige dafür einen Termin buchen müssen. Angeboten werden alle gängigen Corona-Impfungen: Erst und Zweit-Impfung, erste und zweite Boosterung, herkömmliche und Omikron-Wirkstoffe.

Einer der beiden Impfbusse war von Mai bis Oktober als mobile ärztliche Praxis am Welcome Center am Breslauer Platz eingesetzt. In diesem Zeitraum wurden dort 4930 Geflüchtete nach ihrer Ankunft medizinisch untersucht, versorgt und in 342 Fällen auch geimpft – gegen Corona, Influenza, Varizelen, Masern, Mumps und Röteln. Der Medibus ist mit einem Warte-, Sprech- und Behandlungsraum sowie einem Labor ausgestattet. Damit Ärzte und Patienten trotz Sprachbarrieren miteinander kommunizieren können, werden bei Bedarf per Video Dolmetscher zugeschaltet. Insgesamt 17 Sprachen stehen zur Verfügung.