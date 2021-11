Köln: Techno, EDM, Mainstream – die Partys der Woche

Das Nachtleben in Köln läuft wieder an: Nach der langen Corona-Zwangspause haben viele Clubs in der Domstadt wieder geöffnet. Darunter auch das beliebte „Bootshaus„. Wo geht diese Woche was? Wir zeigen es euch!

Clubs in Köln: Das müsst ihr in Corona-Zeiten beim Feiern beachten

Nachdem die Clubs in Köln fast eineinhalb Jahre geschlossen waren, öffnen die Locations seit dem 20. August wieder ihre Pforten für Partywütige. Dennoch gelten strikte Corona-Regeln, die Club-Betreiber und Partygäste einhalten müssen.

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 35 für den Eintritt müsst ihr gemäß der 3G-Regel einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis erbringen. Falls ihr nicht geimpft oder genesen seid, müsst ihr entweder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Tests oder einen maximal sechs Stunden alten Schnelltest vorweisen können, welcher seit dem 11 Oktober ebenfalls kostenpflichtig ist.

Clubs Köln: Alle Party-Termine diese Woche im Überblick

Mittwoch, 17. November – ab 23 Uhr: Reineke Fuchs (Wednesdays Hiphop)

Donnerstag, 18. November – ab 15 Uhr: Reineke Fuchs (nice/Techno, House)

Donnerstag, 18. November – ab 22 Uhr: Cent Club (United Campus/Mainstream)

Donnerstag, 18. November – ab 23 Uhr: Gewölbe (Metamorphosis/elektronisch)

Freitag, 19. November – ab 23 Uhr: Stack: (Trap City/Trap)

Freitag, 19. November 2021 – ab 23 Uhr: Gewölbe (Metamorphosis/Techno/House)

Freitag, 19. November – ab 23 Uhr: Odonien (EhrenKlub/Rave)

Freitag, 19. November – ab 23 Uhr: Zimmermanns (Sheriff Mania/Techno)

Freitag, 19. November – ab 20 Uhr: Exile (Fancy Friday/Mainstream)

Freitag, 19. November – ab 22 Uhr: Cent Club (Friday Bash/Mainstream)

Freitag, 19. November – ab 23 Uhr: Elektroküche (Plattenbunker meets Techno Allianz/Techno)

Freitag, 19. November – ab 23 Uhr: Artheater (Aura x Stef Mendesidis/Techno)

Freitag, 19. November – ab 23 Uhr: Domhof (Mattermind/Drum&Bass)

Freitag, 19. November – ab 21 Uhr: Café Colonius (Outsiders Recordings/elektronisch)

Freitag, 19. November – ab 23 Uhr: Reineke Fuchs (Favs/Hip Hop)

Freitag, 19. November – ab 23 Uhr: Tsunami (Radio Na Na/80er, 90er)

Freitag, 19. November – ab 23 Uhr: Helios 37 (Club Breton Label Night/Techno)

Samstag, 20. November – ab 23 Uhr: Gewölbe (Klubnacht/Techno/House)

Samstag, 20. November – ab 20 Uhr: Exile (SaturGaynight Clubbing/Mainstream/Schwulenparty)

Samstag, 20. November – ab 23 Uhr: Bootshaus (Deepblue Darksea/Techno/EDM)

Samstag, 20. November – ab 23 Uhr: Reineke Fuchs (Punkt, Punkt, Komma, Strich/Techno)

Samstag, 20. November – ab 22 Uhr: Tsunami (Unicorn/80s)

Samstag, 20. November – ab 23 Uhr: Artheater (Hasenbau/Drumcode/Techno)

– ab 23 Uhr: Artheater (Hasenbau/Drumcode/Techno) Samstag, 20. November – ab 22 Uhr: Cent Club (Saturday High Life/Mainstream)

Clubs Köln: Welche Discos haben geöffnet?

In Köln haben mittlerweile alle Clubs wieder geöffnet. Allerdings gibt es weniger Veranstaltungen als vor Corona. So kann es mittlerweile vorkommen, dass ein Club an einem Samstag mal leer bleibt.

Clubs Köln: Bootshaus mit Sonderregeln für Corona

Lange war unklar, wann das Bootshaus in Köln wieder öffnen könne – nun ist es endlich soweit. Für die Öffnungsphase haben die Club-Betreiber mehrere Opening-Partys mit exklusiven DJs organisiert. Wichtig für den Einlass: Im Bootshaus Köln müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen Antigen-Schnelltest mitbringen!

Website

Adresse: Auenweg 173, 51063 Köln

Clubs Köln: Helios 37

Das Gelände des Kölner Clubs Helios 37 bietet seit längerer Zeit ein Testzentrum, das auch mit Wiedereröffnung des Clubs weitergeführt wird. Und das Helios 37 in Köln startet gleich mit mehreren Partys voll durch.

Website

Adresse: Heliosstraße 37, 50825 Köln

Clubs Köln: Afro, Trap und Co. im Vanity Club

Der Vanity Club in Köln ist berühmt berüchtigt für seine Partys. Nun empfängt auch die Kölner Disco wieder Partygäste am Hohenzollernring.

Website

Adresse: Hohenzollernring 16, 50672 Köln

Clubs Köln: Trap und Psytrance im Stack

Der neue Club nahe Friesenplatz lockt junges Publikum mit experimentellem Musikgeschmack an. Im Stack finden regelmäßig Trap-, Dubstep- und Psytrance-Partys statt.

Facebook-Seite

Adresse: Hildeboldplatz 5, 50672 Köln

Clubs Köln: „Party On“ in der Roonburg

Getreu dem Motto „Party On“ öffnet auch die „Roonburg“ in Köln wieder ihre Türen. Partywütige können hier am Wochenende wieder feiern, was das Zeug hält! Für den Eintritt müsst ihr über einen QR-Code vor Ort in der „Recover App“ einchecken.

Website

Adresse: Roonstraße 33, 50674 Köln

Clubs Köln: Endlich wieder Party im Basement vom Artheater

Der Biergarten des Artheaters in Köln verzückt seine Besucher schon seit längerem bis 22 Uhr mit entspannten Sounds und kühlen Getränken. Nun darf auch das Basement des Kölner Clubs wieder Partygäste empfangen.

Website

Adresse: Ehrenfeldgürtel 127, 50823 Köln

Clubs Köln: Im Cent Club ist das ganze Wochenende über Party angesagt

Am 27. August hat der Cent Club nach der Zwangspause wieder geöffnet. Das Re-Opening wird in dem Club am Zülpicher Platz in Köln gebührend gefeiert: Am Wochenende könnt ihr hier jeden Tag feiern gehen! Besonders cool für Studenten und Co. ist der günstige Eintritt in Höhe von 5 Euro.

Cent Club: Partytermine

donnerstags, freitags und samstags: ab 22 Uhr

Website

Adresse: Hohenstaufenring 25, 50674 Köln

Clubs Köln: Gaypartys im Exile

Die Gaybar Exile gehört zu den Lieblingen der LGTB-Community. Seit dem 20. August findet auch hier nach langer Pause wieder Partys statt. Zum Re-Opening wird es freitags und samstags coole Veranstaltungen mit bekannten DJs geben.

Exile: Partytermine

mittwochs-samstags wechselndes Programm

Website

Adresse: Schaafenstraße 61A, 50676 Köln

Clubs Köln: Im Nachtflug ist samstags Party angesagt

Der Club Nachtflug am Hohenzollernring in Köln bietet die ultimative Nightlife-Erfahrung mit kühlen Drinks und virtuosen DJ-Live-Sets. Seit dem 28. August könnt ihr jeden Samstag einen Tisch reservieren.

Website

Adresse: Hohenzollernring 89-93, 50672 Köln

Clubs Köln: Tsunami Club jeden Freitag und Samstag geöffnet

Lange haben Fans des Kölner Tsunami Clubs auf das Re-Opening gewartet. Nun ist es endlich soweit. Zur Feier der Wiedereröffnung sind neue Partys unter anderem mit beliebten 80s- oder 90s-Hits geplant.

Tsunami Club: Partytermine

mittwochs, freitags und samstags wechselndes Programm

Website

Adresse: Im Ferkulum 9, 50678 Köln

Clubs Köln: Flamingo Royal feiert am 10. September sein Re-Opening

Das Flamingo feierte am 10. September 2021 sein Re-Opening. Es gelten dieselben Regeln wie im Bootshaus.

Website

Adresse: Friesenwall 90, 50672 Köln

Clubs Köln: Der Club Bahnhof Ehrenfeld startet wieder voll durch

Neben Konzerten begann ab dem 11. September im Club Bahnhof Ehrenfeld auch wieder der Club-Betrieb.m

Website

Adresse: Bartholomäus-Schink-Straße 65/67, 50825 Köln

Auch in Düsseldorf geht das Nachtleben wieder los. Hier findet ihr die Übersicht aller geöffneten Clubs.