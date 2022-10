Chaos in Köln mit mehreren Verletzten: Feuer in U-Bahn-Station ausgebrochen, Ebertplatz gesperrt

Rettungskräfte stehen während Löscharbeiten am U-Bahnhof Ebertplatz. Foto: Thomas Banneyer/dpa Feuerwehrfahrzeuge stehen während Löscharbeiten am U-Bahnhof Ebertplatz. Foto: Thomas Banneyer/dpa Feuerwehrleute stehen während Löscharbeiten im U-Bahnhof Ebertplatz. Aus bisher unklaren Gründen war Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen, bei dem einige Menschen verletzt wurden. Foto: Thomas Banneyer/dpa Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort am Ebertplatz in Köln . Foto: Thomas Banneyer/dpa Feuerwehrleute, Polizisten und Rettungskräfte versuchen die Lage am U-Bahnhof Ebertplatz unter Kontrolle zu bringen. Foto: Thomas Banneyer/dpa Schockmoment auch für die Feuerwehrleute. Foto: Thomas Banneyer/dpa Der Verkehr auf einigen U-Bahnlinien musste zeitweise eingestellt werden. Die Straßen rund um den Ebertplatz wurden gesperrt. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Wie ein Polizeisprecher bestätigte ist das Feuer in in der U-Bahn-Station am Kölner Ebertplatz am Samstagnachmittag ausgebrochen – viele Bürger bemerkten den bissigen Rauchgeruch sofort. Aktuell sind alle Straßen im Bereich des Ebertplatzes gesperrt, ihr solltet das Areal also dringend meiden und umfahren. Die genauen Gründe für das Feuer sind weiterhin unklar.

In der U-Bahn-Station am Ebertplatz in Köln ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Gegenwärtig seien alle Straßen im Bereich vom Ebertplatz gesperrt. Passanten berichteten von einem heftigen Rauchgeruch.

Nach ersten Informationen von „Express“ und „Kölner Stadtanzeiger“ wurden mindestens fünf Menschen in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer sei gegen 14 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen. Auch der Bahnverkehr sei am Ebertplatz gegenwärtig unterbrochen.

Video auf Twitter zeigt dichten Rauch in der U-Bahn am Ebertplatz

If you can avoid Hansaring, Ebertplatz and Lohsestrasse today, at least, do! There’s apparently a fire in the underground at Ebertplatz. #feuer #rauch #Ebertplatz #Köln pic.twitter.com/Y1TQyvIHDS — Marina Cardozo (@_marinacardozo) October 8, 2022

Ein auf Twitter hochgeladenes Video zeigt die Situation vor Ort im Untergrund: Dichte Rauchschwaden ziehen durch die U-Bahn-Station. Bemerkenswert: Die meisten Leute bleiben erstaunlich gefasst, es wird weder gedrängelt noch geschubst.

Nahverkehr in Köln von Feuer betroffen

Aufgrund des Feuers hat der KVB den Verkehr der Linien 12, 15, 16 und 18 über den Ebertplatz bis auf Weiteres eingestellt.

Die Linie 12 fährt von Merkenich bis zur Haltestelle Florastr. und von der Haltestelle Zollstock/Südfriedhof bis zum Rudolfplatz.

Die Linie 15 verkehrt von Chorweiler ebenfalls bis zur Florastr. und vom Ubierring bis zum Rudolfplatz.

Die Linien 16 fährt nur zwischen Stadthalle und der Haltestelle Dom/Hbf.

Die Linie 18 fährt nur zwischen Klettenbergpark und Dom/Hbf.

Weitere Verspätungen und Unregelmäßigkeiten im Fahrplan gehen ebenfalls auf das Feuer zurück.

dpa