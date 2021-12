Köln

Feuer kurz vor Weihnachten: Dachgeschossbrand in Brühl fordert Todesopfer

23. Dezember 2021

Schreckliches Unglück in Brühl, nahe Köln: Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung wurde eine ältere Frau so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starb.