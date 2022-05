Bruder mit Gift-Shake getötet! Lebenslange Haftstrafe für Kölnerin

Das Opfer hatte über Jahre mit seiner Behinderung zu kämpfen, eigentlich sollte ihn seine Schwester dabei unterstützen. Letztlich wurde die 63-Jährige aber zur Mörderin. Nun wurde die Täterin schuld gesprochen – sie hat ihrem Bruder eine tödliche Dosis Medikamente verabreicht. Gegen die Kölnerin wurde eine lebenslange Haftstrafe ausgesprochen.

Rund acht Monate, nachdem das 64 Jahre alte Opfer aufgrund einer Überdosis Medikamente ums Leben kam, hat das Landgericht Köln nun ein Urteil gesprochen. Wie „Bild“ berichtet, wurde eine 63-Jährige wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstraße verurteilt. Mit einem Bananenshake hatte sie ihren Bruder heimtückisch getötet.

Demnach wusste das Opfer nicht, dass sich in dem Shake Medikamente befinden. Die Dosis war allerdings so hoch, dass der Schwerbehinderte in der Folge verstarb. In ihrer Verteidigung erklärte die Täterin noch, dass ihr Bruder ohnehin hätte sterben wollen. Das bestritten aber mehrere Zeugen.

Die Richterin erklärte später, dass es vielmehr im Interesse des Opfers gewesen sei, sich der Pflege der Schwester zu entziehen und stattdessen künftig in ein Heim zu ziehen. Durch den Mord in der eigenen Familie kam es nicht mehr dazu, dass er seinen Plan durchsetzen konnte.

Schon vor der Verfahren wegen Mordes kümmerte sich ein Kölner Gericht um die Belange der Geschwister. Denn noch zu Lebzeiten des Opfers wurde entschieden, dass der Schwester die Betreuung ihres Bruders entzogen wird. Wenig später mixte die Täterin den tödlichen Bananenshake und beendete so das Leben ihres Bruders. Das Opfer war sein Teenager-Tagen aufgrund eines Motorradunfalls halbseitig gelähmt. Nach einem weiteren Unfall 2014 übernahm die Schwester die Pflege des Mannes.