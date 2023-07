„Breaking Bad op Kölsch“ – Kölner Feuerwehrmänner betreiben Labor für Dopingmittel

Die beiden Männer bekleiden ehrenwerte, angesehene Berufe, bewohnen Einfamilienhäuser in Köln und führen ein bürgerliches Leben. Doch hinter der Fassade betreiben die 43 und 46 Jahre alten Werksfeuerwehrmänner aus der Domstadt über Jahre ein Untergrundlabor für die Herstellung illegaler Dopingmittel, die sie gewerbsmäßig in die regionale Fitness- und Bodybuilderszene verkaufen. Nun sind sie dafür verurteilt worden.

„Breaking Bad op Kölsch“, lautete der lakonische Kommentar eines Zuschauers beim Auftakt des Prozesses, der am Donnerstag zu Ende ging. Der Mann spielte damit auf die US-Erfolgsserie „Breaking Bad“ an, in der ein durch und durch bürgerlicher Chemielehrer seine Kenntnisse nutzt, um – in wesentlich kriminellerer Weise als seine Kölner Pendants – die Droge Crystal Meth zu produzieren.

Die Familienväter wurden am Donnerstag vom Kölner Landgericht wegen gewerbsmäßigen Handels mit verbotenen Dopingmitteln jeweils zu Haftstrafen von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Daneben wurde die Einziehung von Erträgen aus den Taten in Höhe von knapp 400.000 Euro angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Angeklagten hatten im Prozess umfassende Geständnisse abgelegt und ihr illegales Treiben bitter bereut.

Kölner Feuerwehrmänner kochten über Jahre illegale Drogen im Keller

„Der betriebene Dopinghandel hatte eine exorbitante Größe“, stellte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung fest. Allein in der Zeit von 2015 bis 2017 seien die beiden Männer im Besitz des rund 130-Tausendfachen der noch straffreien Menge an Dopingmitteln gewesen. Darunter seien kilogrammweise die anabolen Steroide Testosteron-Enantat und Trenbolon gewesen, die sich geneigte Bodybuilder zum Muskelaufbau spritzen, wie ein Dopingexperte in dem Prozess bekundet hatte.

Mit „hohem Organisationsgrad“ und „gesteigerter krimineller Energie“, so der Vorsitzende der Strafkammer, hätten die Angeklagten ihr illegales Geschäft betrieben. So habe der 46-Jährige, der für Organisation und Vertrieb zuständig gewesen sei, in China Rohstoffe im Wert von rund 220 000 Euro geordert. Der 43-Jährige „kochte“ die Grundstoffe in einem eigens eingerichteten Untergrundlabor mit Trägerölen zusammen und füllte sie injektionsfertig in Ampullen ab. Vertrieben wurden die Ampullen mit einem Verkaufspreis zwischen acht und 20 Euro. Den monatlichen Gewinn bezifferte das Gericht mit durchschnittlich 1500 Euro.

Kölner fielen Münchner Zollfahndern auf

Zunächst lief für die Angeklagten alles glatt – bis sie 2017 auf dem Radar von Zollfahndern aus München auftauchten. Die hatten kurz zuvor ein bayerisches Doping-Untergrundlabor hochgenommen. Auch dessen Betreiber orderten Rohstoffe bei einem chinesischen Lieferanten. Beim Abgleich von Geldflüssen auf das Konto des Lieferanten, stießen die Beamten auf Zahlungen aus Köln. Nach der Beschlagnahmung eines an die Angeklagten adressierten Pakets, hatten die Fahnder Gewissheit: „Für uns war da sofort klar: Da gibt es ein Untergrundlabor in Köln“, hatte der Ermittlungsführer im Zeugenstand ausgesagt.

Fortan wurden die beiden Kölner und ihr Umfeld telefonisch überwacht und observiert. Im Juli 2017 erfolgte der Zugriff, die beiden Hauptangeklagten wanderten jeweils für zehn Monate in U-Haft in die JVA Stadelheim in München. Zudem wurden die Wohnhäuser und ein Lagerraum durchsucht: „Das größte Untergrundlabor, das ich bisher gehabt habe. Die Mengen waren abartig“, hatte der Zollfahnder ausgesagt.

Neben den beiden Haupttätern wurde der Vater des 46-Jährigen wegen Beihilfe zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt. Das Verfahren gegen die zunächst ebenfalls angeklagte Ehefrau des 46-Jährigen war bereits nach Prozessauftakt gegen 1500 Euro Geldauflage eingestellt worden.

Das Verfahren war bereits vor vier Jahren am Landgericht terminiert worden. Doch aufgrund der Überlastung der zuständigen Kammer, war der Prozess bis vergangene Woche liegen geblieben. Wegen der nicht von den Angeklagten zu verantwortenden Verzögerung gelten acht Monate Haft für die Haupttäter bereits als vollstreckt. Seit der Freilassung aus der U-Haft, so der Vorsitzende, sei es den Angeklagten gelungen, sich erneut „bürgerlich zu integrieren“.

dpa