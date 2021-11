Brand in Kölner Grundschule: Polizei mit erster Vermutung zur Ursache

Nach dem Großbrand in einer Kölner Schule geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. Die ersten Ermittlungen hätten keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage. Das Feuer war am Montagabend in der Grundschule, in der auch Teile einer Gesamtschule untergebracht sind, ausgebrochen. Der Dachstuhl wurde komplett zerstört. Über 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz.

Für etwa 400 Schülerinnen und Schüler fiel der Unterricht am Dienstag aus. Nach Stadtangaben soll voraussichtlich bis zum 3. Dezember eine Notbetreuung angeboten werden. „Wer kann, bleibt aber erstmal zuhause“, hatte eine Stadtsprecherin gesagt. Am Donnerstag soll über das weitere Vorgehen beraten werden.

Das könnte dich auch interessieren:

dpa