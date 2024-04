Bomben-Verdacht in Köln: Stadt plant großräumige Evakuierung

Köln-News

Bomben-Verdacht in Köln: Hier kommt es am Donnerstag zur großräumigen Evakuierung

17. April 2024

In der Nähe des Seniorenzentrums Köln-Riehl liegt der Verdacht auf einen Bombenfund aus dem Zweiten Weltkrieg nahe. Deswegen sind sämtliche Bewohner des Heims sowie Anwohner in Riehl am Donnerstag von einer Evakuierung betroffen.