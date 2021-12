Köln

Bomben-Entschärfung in Köln: Störenfriede kassieren saftige Bußgelder

11. Dezember 2021

Am Freitag wurde in Neuehrenfeld eine Weltkriegsbomb gefunden. Bei der Entschärfung der Entschärfung kam es zu Verzögerungen, weil Personen unerlaubt in den Gefahrenbereich traten.