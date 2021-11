Bombe in Köln-Sülz gefunden: Rund 5000 Menschen von Evakuierung betroffen

Am Montag 8. (November 2021) wurde in Köln-Sülz im Bereich Remigiusstraße ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich hierbei um eine Fünf-Zentner-Bombe. Erst vor wenigen Wochen wurden in Köln schon mehrere Bomben gefunden – darunter war auch ein Blindgänger in Lindenthal mit einer mysteriösen Aufschrift.

Die Fliegerbombe muss noch heute entschärft werden. Dafür muss der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Bombe in Köln-Sülz gefunden: Absperrung im Radius von 300 Metern

Das Ordnungsamt entscheidet über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung. Der vorläufige Gefahrenbereich wurde vom KBD mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Rund 5000 Menschen müssen evakuiert werden. Wo eine Anlaufstelle für sie eingerichtet wird, wird noch bekannt gegeben.

Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Mehr in Kürze.