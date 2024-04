Bombe in Köln-Deutz: RTL von Evakuierung betroffen

Der Blindgänger, der am Mittwochmorgen (3. April) im Rhein entdeckt worden war, soll auf dem Rhein entschärft werden. Dies hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) am Mittag festgelegt. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe war bei Ausbaggerungsarbeiten in der Fahrrinne im Rhein in Höhe des Kennedy-Ufers gefunden worden und soll nun, wie die Stadt mitteilt, auf einen Ponton, eine schwimmende Insel, verlegt werden. Dort soll sie unschädlich gemacht und anschließend in einen Hafen transportiert werden.

RTL, Hyatt und Co. von Evakuierung betroffen

Um den Ort der Entschärfung hat der KBD einen Radius von 500 Metern festgelegt. Während lediglich zehn Anwohner ihre Wohnungen verlassen müssen, sind zahlreiche Mitarbeiter von Firmen betroffen, darunter HDI, die EASA und RTL. Der Sendebetrieb soll nicht beeinträchtigt werden. Auch Angestellte und Gäste des Hyatt müssen wegen der Entschärfung das Hotel verlassen.

Ebenfalls von der Entschärfung betroffen sind der Schiffsverkehr, der Bahnverkehr sowie die Busse der Linien 132, 133 und 150. Wann der Verkehr eingestellt wird, wird kurzfristig mitgeteilt. Die Kirmes am Deutzer Rheinufer könne aber wie geplant stattfinden.

Wann der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest.

Informationen zu Straßensperrungen folgen in Kürze.

>> Bombe auf Melaten-Friedhof: Etliche Promi-Gräber in Gefahr? <<