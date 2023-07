Bombe im Kölner Volksgarten sorgt für KVB-Chaos bei Linie 12

Die Spuren des Zweiten Weltkrieges lassen sich nicht nur an der teils lieblosen 50er-Jahre-Architektur in Köln ablesen, sondern auch an unzähligen Bomben, die fast 100 Jahre später nach und nach bei Bauarbeiten auftauchen.

Jüngstes Beispiel: Ein britischer Fünf-Zentner-Blindgänger, der am Morgen des 7. Juli 2023 im Volksgarten (Südstadt) entdeckt wurde. Wie die Stadt Köln mitteilt, müsse die Fliegerbombe noch im Laufe des Tages entschärft werden. Eine weiträumige Evakuierung und diverse Straßensperrungen bleiben nicht aus.

Der Evakuierungsradius wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) mit einem Radius von 400 Metern festgelegt. Rund 3.100 Anwohner müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Hier geht’s zur interaktiven Karte des Evakuierungsradius.

Bei Bauarbeiten haben wir heute Morgen einen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Volksgarten gefunden. Die Bombe muss noch heute entschärft werden. Der Evakuierungsradius wurde auf etwa 400 Meter festgelegt. pic.twitter.com/uWeItcDa5S — Stadt Köln (@Koeln) July 7, 2023

Bombe im Kölner Volksgarten aufgetaucht – Entschärfung noch heute

Anwohner folgender Straßen werden aufgefordert, ihre Wohnräume zu verlassen:

Volksgartenstraße von Eifelplatz bis Vorgebirgsstraße

Kleingedankstraße

Overstolzenstraße

Hardefuststraße

Kaesenstraße

Lothringer Straße zwischen Eifelstraße und Vorgebirgsstraße

Eifelplatz

Eifelstraße

Am Duffesbach zwischen Burgunderstraße und Eifelplatz

Südlicher Teil der Saarstraße zwischen Am Duffesbach und Moselstraße

Pfälzer Straße vom Eifelplatz bis Ecke Saarstraße

Vorgebirgswall

Südlicher Teil des Sachsenrings

Vondelstraße von Kleingedank- bis Vorgebirgstraße

Vorgebirgstraße zwischen Ring und Bonner Wall (gerade Hausnummern)

Eine Anlaufstelle für Betroffene wurde im Humboldtgymnasium, Karthäuserwall 40, eingerichtet. Der Sachsenring bleibt für den Straßenverkehr zunächst offen.

Bombe im Kölner Volksgarten: KVB-Linie 12 fährt nicht mehr regulär

Die KVB-Linie 12 fährt ab sofort nicht mehr den üblichen Linienweg Richtung Zollstock, sondern wird ab Haltestelle „Eifelstraße“ Richtung Ubierring umgeleitet. Die DB hat angekündigt einige Züge stoppen zu müssen, weil die Kapazitäten auf dem Ausweichgleis, das außerhalb des Gefahrenbereichs liegt, nicht ausreichen. Die Klingeldurchgänge bei den Anwohnern laufen.

Am späten Freitagnachmittag sind 75 Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Köln im Einsatz, zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie 35 Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen. Sie organisieren unter anderem die Fahrten mit Krankentransporten für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Bisher sind zehn Krankentransporte angemeldet.