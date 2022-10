Blink 182 in Köln: Einlass, Zeitplan und alle Infos zum Konzert

Seit annähernd 30 Jahren, wenn auch noch unter anderem Namen, existieren Blink 182 bereits. 1992 als Garagenband unter dem Namen Duck Tape gegründet, wurden bereits erste Songs aufgenommen, ehe 1994 mit „Cheshire Cat“ ein erstes richtiges Debüt-Album folgte. Von da an war der Siegeszug der Skatepunker aus San Diego nicht mehr aufzuhalten.

International gelang der Durchbruch 1999 schließlich mit dem Album „Enema Of The State“, welches in den Staaten fünffach Platin einheimste und mit der Single „All The Small Things“ für weltweite Bekanntheit sorgte. Nach fünf weiteren Alben und diversen Trennungen kommt die Band nun in ihrer Besetzung mit Sänger und Bassist Mark Hoppus, Sänger und Gitarrist Tom DeLonge und Schlagzeuger Travis Barker wieder nach Deutschland.

Blink 182 in Köln 2022: Wo findet das Konzert statt?

Die Show im Rahmen ihrer Welttournee wird in der Lanxess Arena in Köln stattfinden. Neben Köln treten Hoppus und Co. auch in Berlin und Hamburg auf.

Wann treten Blink 182 2023 in Köln auf?

Das Konzert von Blink 182 in Köln findet am Samstag, den 9. September 2023 statt. Die Welttournee startet bereits im März 2023 in Mexiko, ehe es dann nach Südamerika geht. Insgesamt stehen Stand heute (13. Oktober) 77 Shows auf allen Kontinenten fest. In Deutschland wird es insgesamt drei Konzerte geben.

Blink 182 in Köln 2023: Was ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Blink-182-Konzert in Köln am 9. September 2023 sieht wie folgt aus:

Einlass: steht noch nicht fest

Auftritt Blink 182: steht noch nicht fest

Blink 182 in Köln 2023: Gibt es noch Tickets?

Wer Blink 182 live sehen möchte, hat ab dem 17. Oktober die Chance, Karten zu ergattern. Dann startet der offizielle Kartenvorverkauf. Allerdings solltet ihr am besten schnell sein, denn die Nachfrage ist bereits riesig, wie diverse Presales gezeigt haben. Wartelisten waren meist vierstellig, es könnte sein, dass das Konzert sehr schnell ausverkauft ist.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Sollte das Konzert ausverkauft sein, werden annähernd 20.000 Zuschauer in der Lanxess Arena zu Gast sein. Bei Sportveranstaltungen wie etwa Handball fasst die Halle 19.400 Zuschauer, bei Eishockey sind es mit 18.700 Zuschauer nur unwesentlich weniger. Aufgrund der großen Nachfrage und der Beliebtheit der Band wird das Konzert wahrscheinlich auch ausverkauft sein, weshalb mit einer vollen Lanxess Arena zu rechnen ist.

Blink 182 in Köln 2023: Was können wir von der Show erwarten?

Acht Alben und knapp 30 Jahre Bandgeschichte häufen einige Hits und Evergreens an. Zudem war die Band für eine ganze Generation prägend, viele der Fans sind gemeinsam mit der Band gealtert. Daher dürfen wir wohl eine Show, gespickt mit alten Erinnerungen und Hits wie „What’s My Age Again“, „Adam’s Song“ oder „All The Small Things“, vielen Albernheiten und altem Skatepunk erwarten.

Konzert von Blink 182 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Die Lanxess Arena bietet eine Reihe von Haltestellen für die öffentlichen Verkehrsmittel. Ihr könnt wählen zwischen den Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Möchtet ihr mit dem Auto anreisen, folgt am besten den Hinweisschildern „LANXESS arena“ und „Koelnmesse“. Auch liegt der Deutzer Bahnhof in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge – und sie sind ausgeschildert. Auch Parkhäuser sind in unmittelbarer Nähe zu finden. Diese findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt „LANXESS arena“ und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt „LANXESS arena“ seht.

