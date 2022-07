Baumfrevel im Veedel! Wer kennt die Axt-Killer aus dem Kölner Westen?

Erneut hat es in Köln Fälle von Baumfrevel gegeben. Das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen der Stadt Köln hat zwei abgehackte Bäume in Köln-Widdersdorf feststellen müssen. Innerhalb weniger Wochen wurden die Bäume an der Straße „Unter den Linden“ klammheimlich abgesägt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4500 Euro. Die Stadt Köln erstattet Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Wer etwas beobachtet hat oder die Täter kennt, kann sich bei jeder Polizeistelle in Köln oder telefonisch unter 0221 229 0 melden.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die Behörden Baumfrevel feststellen. Bereits in der Nacht zum 1. Mai 2022 hatte es Baumfrevel an der Uniwiese in Köln-Lindenthal gegeben. Damals wurden insgesamt vier Birken rechtswidrig abgeholzt und vom Gelände entfernt.