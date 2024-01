Bauarbeiten legen Bahnstrecke Köln-Bonn lahm – so kommt ihr dennoch an euer Ziel

Die Bahnstrecke, die die alte Bundeshauptstadt Bonn mit der Millionenmetropole Köln verbindet, gehört zu einer der beliebtesten Pendlerstrecken in NRW. Doch zwischen dem 8. und 21. Januar müssen sich Vielfahrer auf dieser Zuglinie auf Umleitungen und Ausfälle einstellen. Der Grund hierfür liegt in Arbeiten am Elektronischen Stellwerken „Linker Rhein“.

>> Deutsche Bahn sperrt wichtige NRW-Strecke – wochenlange Ausfälle <<

Was Reisende während der zweiwöchigen Sperrung beachten müssen, findet ihr hier im Überblick:

Zugausfälle, Zusatzhalte und Schienenersatzverkehr auf den folgenden Linien möglich

RE 5 (RRX)

RE 8

RE 12

RE 22

RB 24

RB 26

RB 30

RB 48

Busse und Stadtbahn-Linien stehen als Alternative zur Verfügung

Züge aus Richtung Bonn fahren bis Brühl. Ab dem dortigen Bahnhof fahren anschließend Schnellbusse bis zum Kölner Hauptbahnhof.

Ähnlich sieht es mit Zügen aus Richtung Euskirchen aus. Diese verkehren bis Erftstadt, ehe Reisende von dort mit Bussen bis zum Hauptbahnhof in Köln gebracht werden.

Die Deutsche Bahn legt Reisenden darüber hinaus besonders die KVB-Linien 16 und 18 als Alternativen ans Herz.

Personen, die auf die S-Bahnen der Region zurückgreifen wollen, sollten beachten, dass die S23 an den Wochenenden zwischen dem 8. und 21. Januar nur im Stundentakt zwischen Bonn und Euskirchen verkehrt.

Details und weitere Informationen zu den betroffenen Zuglinien sowie alle Fahrplanänderungen während der Arbeiten am Elektronischen Stellwerk „Linker Rhein“ erhaltet ihr in der Online-Auskunft der Deutschen Bahn.