10.000 Euro Bargeldregen: Köln rätselt über "Cash Catch"

In Köln regnet es seit Anfang Februar Geldscheine: Ein Unbekannter versteckt jede Woche mindestens einen 50-Euro-Schein an einem öffentlichen Ort in der Stadt. Die Aktion, die rund um den Globus unter dem Namen „Cash Catch“ bekannt ist, hat sich zu einem viralen Hit entwickelt.

Was steckt hinter der digitalen Schnitzeljagd in Köln? Und vor allem: Wo kommt das ganze Geld her?

Hier beginnt die Suche nach den 50-Euro-Scheinen

Der erste 50-Euro-Schein wurde am 7. Februar gegenüber vom Gürzenich gefunden, versteckt hinter einem Regenrohr. In den folgenden Wochen folgten weitere Funde in Parks, an Bushaltestellen und sogar inmitten des Kölner Doms. Der Unbekannte hinterlässt keine Hinweise, wo die nächste Banknote versteckt sein wird. Die Suche wird daher zu einem spannenden Spiel für die Kölner Bevölkerung.

Insgesamt sollen 10.000 Euro in 50 Euro-Scheinen verteilt werden. Alle sieben Tage kommt es zum Versteckspiel, die Aktion läuft also ganze 200 Wochen lang.

Social Media spielt eine große Rolle

Die Suche nach den versteckten Geldscheinen hat sich zu einem echten Hype entwickelt. In den sozialen Medien teilen die Menschen unter dem Schlüsselwort „Cash Catch“ Fotos und Videos von ihren Funden – auch in Frankfurt, Berlin und München.

Der Unbekannte, der die Kölner aktuell mit Geldscheinen beglückt, informiert über Instagram unter dem Namen „Cash Catch Cologne“ über seine nächsten Verstecke. Dabei hält er den Schein vor die Kamera und platziert ihn sichtbar an einen Ort. Derjenige, der diese Information als erster zu Gesicht bekommt, und weiß, wo er suchen muss, um sie zu finden, kann sich um 50 Euro reicher schätzen.

Die Idee findet Anklang, mehr als 26.000 Follower hat der Account bisher erreicht und es werden stetig mehr. Jedoch gibt es auch einige Nutzer, die die Aktion klar als Fake betrachten: „Das ist eh Lüge. Der nimmt das Geld wieder raus und geht“, merkt ein Kommentar an. Außerdem wird der soziale Aspekt kritisiert: „Bin ich der einzige, der sowas einfach mega stupide findet? Geh‘ und kauf doch lieber den Obdachlosen was beim Bäcker“, schreibt ein User.

Wer ist der Unbekannte?

Die Identität des Kölners ist bislang nicht bekannt. Von seinen Videos her ist anzumuten, dass es sich zumindest um einen Mann handelt. Doch wo kommt das ganze Geld her? Handelt es sich um einen PR-Gag? Will jemand Aufmerksamkeit erregen? Der ominöse Unbekannte schreibt auf seinem Instagram-Account, dass er in Köln reich geworden sei und daher der Stadt ein Stückchen zurückgeben möchte: nämlich 10.000 Euro.

Auch die bekannten TV-Gesichter Joko und Klaas haben bereits eine ähnliche Aktion gestartet. Allerdings ging es hier um eine versteckte Million Euro, die durch mehrere Rätsel gefunden werden musste.