Bahn-Streik in Köln heute: Vier Linien der KVB betroffen

Obwohl die KVB eigentlich nicht bestreikt wird, hat der Verdi-Streik im ÖPNV Auswirkungen auf das Kölner Stadtgebiet. Darunter fallen auch einige wichtige Bahnen.

Der neue Streik geht um die Beschäftigten, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen. Nicht vom Streik betroffen hingegen ist der öffentliche Dienst – somit eigentlich auch nicht die KVB in Köln. Die wesentliche Einschränkung: Da bei der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) und der RheinCargo GmbH Co KG gestreikt wird, fahren drei Bahnen in Köln nur teilweise, eine muss komplett ausfallen.

Betroffen sind demnach die Linien 7, 16 und 18. Die Linie 17 stellt den Verkehr heute komplett ein. Die Auflistung via KVB:

KVB-Linie 7: Die Linie 7 fährt während des ETV-Streiks nur zwischen den Haltestellen Zündorf und Aachener Str./Gürtel

Somit ist auch klar: Eine Fahrt mit den KVB-Linien 16 und 18 von Köln nach Bonn ist heute nicht möglich. Der Normalverkehr soll ab Freitag, 3 Uhr morgens, wieder aufgenommen werden.