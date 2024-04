Autobahndreieck Köln-Heumar: A3 mehrere Tage gesperrt

Aufgrund des Umbaus des Autobahndreiecks Heumar (A 3/A 4/A 59) kommen auf Autofahrer Verkehrseinschränkungen zu. Von Freitag, 19. April, 20 Uhr, bis Montag, 22. April, 5 Uhr, wird die A3, in Fahrtrichtung Frankfurt, im Autobahndreieck Heumar, in Höhe der Abfahrten Aachen/Köln-Süd (A4) und Bonn (A59), gesperrt. Die einseitige Vollsperrung der A3 wird notwendig, um die bauzeitliche Verkehrssicherung umzubauen. Das meldet die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES).

>> Tanken in Köln: Hier ist der Sprit gerade am günstigsten <<

Die Umleitungsstrecke werde über die digitalen Verkehrs-Informationstafeln (dWiSta-Tafeln) angekündigt und führe die Verkehrsteilnehmer über die A59 (Fahrtrichtung Bonn) sowie über die A560 (Fahrtrichtung Frankfurt).

Autobahndreieck Heumar: Hintergrund zu den Bauarbeiten

Das Autobahndreieck Heumar verbindet die Autobahnen A 3, A 4 und A 59 am südöstlichen Rand des Kölner Autobahnrings. Etwa 200.000 Fahrzeuge fahren pro Tag über das Autobahndreieck – damit gehört es zu den am meisten genutzten Autobahnknotenpunkten in Europa.