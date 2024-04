A3 bei Köln am Wochenende gesperrt – neue Umbaumaßnahmen

Die Arbeiten am Autobahndreieck Heumar in Köln starten in die nächste Etappe: Um die nächsten Umbaumaßnahmen vorzubereiten, wird auf der A3 am Wochenende die Spur in Richtung Frankfurt gesperrt.

An dem Autobahn-Knotenpunkt im Südosten von Köln wird die Zufahrt in Richtung Frankfurt einseitig gesperrt, wie die Deges, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Umgeleitet wird der Verkehr über die A59 in Richtung Bonn sowie von dort über die Autobahn 560 zurück auf die A3.

Die Teilsperrung dauert von Freitag, 19. April, 20 Uhr, bis Montag, 22. April, 5 Uhr. In dieser Zeit soll für künftige Bauarbeiten eine neue Verkehrsführung, etwa durch gelbe Linien, auf der Fahrbahn markiert werden.

>> Tanken in Köln: Hier ist der Sprit gerade am günstigsten <<

Autobahndreieck Heumar: Hintergrund zu den Bauarbeiten

Das Autobahn-Dreieck Heumar ist einer der meistgenutzten Knotenpunkte in Europa. Dort kommen die Autobahnen A4, A3 und A59 zusammen. Etwa 220.000 Fahrzeuge fahren täglich über das sanierungsbedürftige Verbindungsstück. Bis die Arbeiten fertiggestellt sind, wird noch einige Zeit vergehen – erst 2030 soll es soweit sein.