Baustelle am Bahnknoten Köln sorgt für Chaos: Züge fallen aus

Kurz vor Ostern will die Deutsche Bahn (DB) einen Großteil der Bauarbeiten für das elektronische Stellwerk (ESTW) „Linker Rhein“ beenden. Anschließend prüfen die Experten die verbaute Technik auf Herz und Nieren und führen unter anderem Messarbeiten an den Kabeln durch. Ab September 2024 sind erste Probefahrten geplant.

Für die „Starke Schiene“ im Knoten Köln sei die Inbetriebnahme des hochmodernen Stellwerks am Ende des Jahres ein wichtiger Meilenstein, teilte das Unternehmen mit. Doch die Bauarbeiten haben zunächst einmal unbequeme Konsequenzen für Pendler: Sieben Regional-Linien fallen aus oder werden umgeleitet. Bahnkunden sind dann teilweise beinahe den ganzen März auf Schienenersatzverkehr angewiesen.

Wann finden die Bauarbeiten im Bahnknoten Köln statt?

Von Freitag, 1. März, 21 Uhr bis Freitag, 22. März, 21 Uhr montieren die Experten zwischen Köln Hauptbahnhof und Brühl, sowie zwischen Hürth-Kalscheuren und Erftstadt weitere Signale und verlegen rund 60 Kilometer Kabel. Außerdem gründen sie einen Signalausleger und erneuern Weichenheizanlagen an etlichen Weichen. Die DB nutze die Sperrung auch, um zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, heißt es in der Pressemitteilung vom 20. Februar.

Welche Auswirkungen haben die Bauarbeiten im Bahnknoten Köln für den Fernverkehr?

Die Züge der ICE-Sprinterlinie (Bonn–Köln–Berlin) sowie der ICE-Linie Koblenz/Bonn–Köln–Wuppertal–Dortmund–Hannover–Berlin starten bzw. enden bereits in Köln, der Halt am Bonner Hauptbahnhof entfällt. Planmäßig in Koblenz beginnende/endende Züge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet, wobei die Halte in Andernach, Remagen, Bonn HBF und Köln HBF entfallen. Ersatzweise halten diese Züge in Köln Messe/Deutz.

Zwischen Köln und Koblenz verkehrende Fernverkehrszüge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet, dabei entfallen die Halte in Köln HBF, Bonn HBF, Remagen und Andernach. Ersatzweise halten die Züge in Köln Messe/Deutz, IC-Züge zudem in Bonn-Beuel. Die Fahrzeit verlängert sich um rund 10 Minuten.

Baustelle im Bahnknoten Köln: Welche Züge des Nahverkehrs sind betroffen?

Es kommt auch zu Einschränkungen im Regionalverkehr. Die Auswirkungen fallen je nach Bauphase und Linie unterschiedlich aus. Diese Linien sind betroffen:

Aufgrund der Sperrung kommt es zu Fahrplanänderungen bei den Linien RE 5, RE 12, RE 22 sowie RB 24, RB 26, RB 30 und RB 48. Zwischen Köln Hauptbahnhof und Erftstadt sowie zwischen Köln Hbf und Brühl werden Schnellbusse ohne zusätzlichen Zwischenhalt statt Zügen eingesetzt.

Fahrgäste von/nach Hürth-Kalscheuren sollen auch die Linie 818 von/nach Sechtem bis Merten und dann die Stadtbahnlinie 18 nutzen. Sie können alternativ zwischen Hürth-Kalscheuren und Hürth-Hermülheim die Buslinie 714 und weiter die Stadtbahnlinie 18 von und nach Köln Hauptbahnhof nutzen.

Fahrgäste von Hürth in Richtung Kall können alternativ auch die Buslinie 979 zwischen Hürth-Hermülheim und Erftstadt nutzen, so die Deutsche Bahn. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.