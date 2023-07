Auch Köln betroffen: Sturmtief „Poly“ führt zu Einschränkungen im Fernverkehr

Fernreisende aufgepasst: Der insbesondere im Norden von Deutschland wütende Sturm führt zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Betroffen sind derzeit Verbindungen in die Niederlande, wie der Konzern am Mittwoch (5. Juli) mitteilte. Demnach fallen ICE-Züge zwischen Frankfurt und Amsterdam über Köln aktuell aus.

Auch Intercity-Züge (IC) zwischen Berlin und Amsterdam über Hannover sind betroffen und verkehren derzeit nur zwischen Berlin und Bad Bentheim. Weitere Einschränkungen wurden zunächst nicht bekannt.

Mit stürmischem Wind und orkanartigen Böen fegt das Sturmtief „Poly“ am Mittwoch über Teile Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Mittag vor Unwettern in Bremen, Teilen Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Hamburgs. Wegen der erwarteten Unwetter entfiel in Niedersachsen teilweise der Unterricht. In Hamburg sollten mehrere Friedhöfe ab dem Mittag geschlossen werden.

