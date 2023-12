Anwohnerparken in Köln: Höhere Gebühren final beschlossen – so sehen die Preise aus

Seit Beginn des Jahres wird in Köln um die Preise für das Anwohnerparken gestritten. Mal hieß es, dass es deutlich teurer wird, dann wurden die Pläne vom Bundesverwaltungsgericht gekippt. Nun aber soll es tatsächlich teurer werden, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

Das Ratsbündnis aus CDU, Grünen und Volt stimmte demnach den Plänen in der letzten Ratssitzung des Jahres zu. So müssen Autofahrer in Zukunft, bemessen nach der Größe des Gefährts, 100 bis 120 Euro pro Jahr bezahlen.

Anwohnerparken in Köln: Dann tritt die neue Regelung in Kraft

Die Regelung möchte man gerne schon im kommenden Sommer in Kraft treten lassen, die Rede ist ab Juli, spätestens zum Jahresbeginn 2025 sollen die Preise aber greifen. Bis dahin gilt noch die alte Regelung. So können Autofahrer nach wie vor für nur 30 Euro Gebühr einen Anwohnerparkausweis beantragen – für ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr oder sogar gleich zwei Jahre.

>> Blitzer in Köln: Hier wird diese Woche kontrolliert <<

Bei der Stadt Köln hat man die Hoffnung, die Zahl der Anwohnerparkausweise etwas drücken zu können. Aktuell gibt es knapp über 61.000 Parkausweise, bei der Stadt wünscht man sich eine Reduzierung von einem Fünftel auf 48.800. Auf der anderen Seite könnte die Erhöhung der Stadt Mehreinnahmen einbringen. So rechnet man mit etwa 5,3 Millionen Euro im Jahr.

Bereits seit Sommer 2020 wurde über die Erhöhung beraten. Die Kernidee hinter der Erhöhung war bzw. ist, parkende Autos aus der Stadt herauszubekommen. Möglich machte es eine Gesetzesänderung im Februar 2022. Von da an begannen Verhandlungen der einzelnen Parteien über den Preis. Während Grüne und Volt massiv erhöhen wollten, stemmte sich die CDU gegen die Preisvorstellungen.

>> Spritpreise in Köln: Hier könnt ihr aktuell günstig tanken <<

Im April dieses Jahres konnte man sich schließlich einigen. Zunächst waren deutlich andere Zahlen genannt worden, nun aber ist klar: Ein Auto mit einer Länge von 4,10 Metern kostet jährlich 100 Euro. Autos, die länger als 4,71 Meter sind, kosten 120 Euro. Alle Ausweise für Autos, deren Maße dazwischen liegen, kosten 110 Euro im Jahr.