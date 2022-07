Amphi-Festival 2022 in Köln: Tickets, Line-up, Anfahrt – alle Infos

Rund 15.000 Anhänger der „schwarzen Szene“ steuern auf Köln zu. Am 23. und 24. Juli findet in Deutz wieder das legendäre Amphi-Festival statt. Das Who-is-Who der Darkwaver, Gruftis und Co. wird die Schäl Sick mit seinen exzentrischen Lack- und Latexoutfits sowie Plateau-Schuhen aufmischen. Neben Konzerten warten auf der Theater Stage auch Lesungen und schauspielerische Darbietungen auf die dunklen Festival-Besucher.

Amphi Festival 2022 im Überblick

Termin: 23. und 24. Juli 2022

Location: Tanzbrunnen

Adresse: Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Amphi-Festival 2022 in Köln: Tickets

Tickets für das komplette Wochenende sind bereits ausgebucht. Es gibt allerdings noch Sonntagstickets für 75 Euro. Der Veranstalter empfiehlt, Rucksäcke und Taschen zu Hause oder im Hotel zu lassen, da die Kontrolle des Gepäcks zu langen Wartezeiten am Einlass führt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Amphi Festival (@amphifestival)

Amphi-Festival 2022: Line-up

Beim Amphi-Festival treten internationale Größen aus den Bereichen EBM (Electronic Body Music), Darkwave, Future-Pop, Mittelalterrock, Gothic, Industrial und Elektrorock auf. Wir haben das Line-up im Überblick.

Amphi-Festival 2022: Programm am Samstag, 23. Juli

Main Stage:

11 Uhr: Chemical Sweet Kid

12.10 Uhr: Nachtblut

13.25 Uhr: Stahlmann

14.40 Uhr: Letzte Instanz

16 Uhr: Solar Fake

17.35 Uhr: Mesh

19.05 Uhr: Mono Inc.

20.40 Uhr: VNV Nation

Orbit Stage:

13.45 Uhr: Bragolin

15.05: Der Fluch

16.25 Uhr: The Foreign Resort

17.45 Uhr: Joy Division Undercover

19.15 Uhr: Ash Code

20.45 Uhr: She Past Away

Orbit Stage Aftershow:

22.30 Uhr: Überfahrt in die Altstadt

22.30 bis 2 Uhr: Honey und Oliver Klein

Theater Stage:

14.05 Uhr: Alienare

15.20 Uhr: Empathy Test

16.40 Uhr: Rome

18 Uhr: [:SITD:]

19.20 Uhr: Frozen Plasma

20.45 Uhr: The Birthday Massacre

Theater Stage Aftershow:

22 Uhr: Gillian & Andtrax

0 Uhr: MD75 & The Lecter

2 bis 4 Uhr: Björn & Steve Weeks

Amphi-Festival 2022: Programm am Sonntag, 24. Juli

Main Stage:

11 Uhr: Johnny Deathshadow

12.10 Uhr: Proyce

13.25 Uhr: Heldmaschine

14.50 Uhr: Asthetic Perfection

16.10 Uhr: Samsas Traum

17.35 Uhr: Suicide Commando

19.05 Uhr: Diary Of Dreams

20.40 Uhr: Eisbrecher

Orbit Stage:

13.45 Uhr: Perfection Doll

15.05: Schwarzschild

16.25 Uhr: Sturm Café

17.45 Uhr: Dupont

19.15 Uhr: Cat Rapes Dog

20.45 Uhr: In Strict Confidence

Theater Stage:

14.05 Uhr: V2A

15.20 Uhr: Aeon Sable

16.40 Uhr: Wisborg

18 Uhr: Erdling

19.20 Uhr: Sono

20.45 Uhr: London After Midnight

Theater Stage Aftershow:

22 Uhr: Jeany & Lorenz

0 Uhr: Malice F. George P.

1 bis 3 Uhr: Die Elster & Dalecooper

Amphi-Festival in Köln: Das sind die Stages

Das Amphi Festival setzt sich aus drei großen Bühnen zusammen. Die Main Stage sowie die Theater Stage befinden sich hinter dem Einlassbereich im Tanzbrunnen unter freiem Himmel. Die Orbit Stage liegt auf der MS Rheinenergie am Rheinanleger in Deutz.

Amphi-Festival 2022 in Köln: Anfahrt

Mit Bus und Bahn ist das Amphi-Festival am besten über die DB- und KVB-Haltestelle Köln Messe/Deutz zu erreichen. Der Fußweg beträgt maximal fünf Minuten.

Für die Anfahrt mit dem Auto lautet die Adresse Rheinparkweg 1, 50679 Köln. Der Veranstalter empfiehlt, in Deutz den grünen „Koelnmesse“-Schildern zu folgen, da diese zu den vorgesehenen Parkflächen im Bereich des Tanzbrunnens führen.

Amphi-Festival 2022 in Köln: Camping

Bedingt durch Veränderungen, die außerhalb seines Einflusses liegen, hat sich das Team der Pollerwiesen GmbH entschieden, das offizielle Amphi Camp im Kölner Jugendpark nicht mehr anzubieten. Wer dennoch campen möchte, solle sich an den Campingplatz der Stadt Köln oder Camping Berger wenden. Ansonsten ist es ratsam, sich frühzeitig ein Hotel zu buchen, sofern man von weiter her anreist.

Mehr News zum Thema: