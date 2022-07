Altstadtfest 2022 in Köln: Alle Infos zur großen Sause am Heumarkt

Schlemme, danze, fiere: Darum geht es beim Altstadtfest in der Kölner City. Rund um den Heumarkt locken Gastronomen, Bierhändler und Musiker mit einem bunten Bühnenprogramm zum Altstadtfest. Vom 12. bis zum 14. August 2022 wird am Alter Markt das kölsche Lebensgefühl gefeiert.

Organisiert wird die Festivität von der Interessensgemeinschaft Altstadt (IG Altstadt). Und: In diesem Jahr wird besonders groß gefeiert, denn der Traditionstanzkorps „Altstädter Köln“ wird 100! Geplant sind ein musikalisches und unterhaltsames Bühnenprogramm sowie rut-wiesse Bier-, Essens- und Verkaufsstände mit echt kölschem Kunsthandwerk.

Kölner Altstadtfest 2022:

Wann: 12. bis 14. August

Wo: Altstadt, Heumarkt, Gürzenichstraße

Anfahrt: KVB-Haltestelle Heumarkt

Eintritt: frei

Altstadtfest 2022 in Köln: Programm und Acts

„Kölsche Musik und zahlreiche Stände locken vom 12. bis zum 14. August 2022 in das Herz der Altstadt“, kündigt die IG Altstadt an. Auch der Tanzkorps „Altstädter“ ist schon in Stimmung – und wirbt bereits jetzt mit „Frühschoppen, kölschem Live-Programm und Unterhaltung für die ganze Familie“ für das große Altstadtfest im August.

Einige Live-Acts haben die Veranstalter bereits verraten, darunter die Rockemariechen, Groove Jet und die Original Eschweiler.

