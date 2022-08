Alarm in Köln: Warum heulen die Sirenen?

Was war denn am Donnerstagmorgen (4. August) in Köln los? Gegen 11.20 Uhr heulten plötzlich die Sirenen im ganzen Stadtgebiet auf. Anwohner fragten sich auf den Straßen und in sozialen Medien, was es mit dem bedrohlich klingenden Alarm auf sich habe.

⚠️Aufgrund einer technischen Störung haben eben alle Sirenen im Stadtgebiet ausgelöst. Es besteht keine Gefahr!!!⚠️ — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) August 4, 2022

Die Feuerwehr klärte via Twitter auf: „Aufgrund einer technischen Störung haben eben alle Sirenen im Stadtgebiet ausgelöst. Es besteht keine Gefahr!!!“